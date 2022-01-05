COVID: ANCI SICILIA CHIEDE ALLA REGIONE CHE LA SCUOLA ELEMENTARE SIA IN DAD

COVID: ANCI SICILIA CHIEDE A REGIONE CHE LA SCUOLA ELEMENTARE SIA IN DAD

In una nota inviata al presidente della Regione siciliana Nello Musumeci e all'assessore regionale dell'Istruzione e della formazione professionale Roberto Lagalla, l'Anci Sicilia chiede che il rientro alle lezioni per le scuole primarie, previsto per lunedì 10 gennaio, torni in modalità Dad per scongiurare un'ulteriore e incontrollabile diffusione dei contagi.

"A seguito di un confronto con il Consiglio regionale della nostra associazione abbiamo ritenuto necessario intervenire per sollecitare il governo regionale a valutare la ripresa delle lezioni in Dad in particolare nella scuola primaria, in quanto abbiamo registrato che una percentuale elevatissima di positivi è stata, nelle ultime due settimane, individuata tra i cittadini in età scolare e soprattutto tra i minori, non vaccinati, che frequentano la scuola primaria", dice Leoluca Orlando, presidente di Anci Sicilia.

"Temiamo, infatti, che l'inevitabile assembramento, causa-effetto della ripresa scolastica e i ritardi nei tracciamenti e nelle verifiche dei tamponi a cura del sistema Asp-Uscas, a causa dell'aumento esponenziale dei contagi di questi giorni, possa favorire il rientro all'interno delle classi di soggetti potenzialmente positivi - prosegue la nota - In considerazione del fatto, quindi, che non viene previsto in campo nazionale l'obbligo vaccinale e che l'elevata quantità di positivi tra gli alunni, unita al fatto che la variante Omicron sia poco sintomatica, potrebbe provocare gravi ripercussioni nella trasmissione del contagio anche nei servizi di trasporto pubblico - conclude il presidente Orlando - riteniamo necessario che vengano prese tutte le precauzioni necessarie ad evitare ulteriori contagi assicurando la sicurezza sanitaria ai nostri cittadini".