COVID, ARRIVA LA CONFERMA: LA SICILIA RESTA ARANCIONE, IN AREA ROSSA SOLO LA REGIONE SARDEGNA

L’Italia torna tingersi quasi tutta di giallo con uno spaccato arancione che riguarda 5 regioni tra cui la Sicilia, per la quale resta confermato il colore in cui già si trovava.L'Isola è arancione in...

A cura di Redazione Redazione
23 aprile 2021 17:42
L’Italia torna tingersi quasi tutta di giallo con uno spaccato arancione che riguarda 5 regioni tra cui la Sicilia, per la quale resta confermato il colore in cui già si trovava.

L'Isola è arancione insieme a Basilicata, Calabria, Puglia e Valle d’Aosta (la Sardegna unica regione rossa). Tutte le altre Regioni e Province Autonome sono in area gialla.

Lo prevedono le nuove ordinanze che il Ministro della Salute, Roberto Speranza, firmerà in giornata sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia. Le nuove ordinanze andranno in vigore a partire dal 26 aprile.

L’indice Rt nazionale di contagio del Coronavirus in Italia scende ancora e raggiunge quota 0,81 rispetto allo 0,85 della scorsa settimana. È quanto emerge, secondo quanto si apprende, dall’ultimo monitoraggio settimanale del Ministero della Salute-Iss sull'andamento dell’epidemia per il periodo 12-18 aprile.

PATERNO' in zona rossa? attesa per le  prossime ore , potrebbero arrivare provvedimenti restrittivi per la città

Nel consueto bollettino emesso oggi da parte dell'amministrazione comunale sulla situazione epidemiologica a Paternò, si registra un aumento  delle persone attualmente positivi che sale  a 383, un aumento di 42 soggetti  positivi al Covid rispetto  al  precedente bollettino emesso in data 22 Aprile 2021.

Aumentano pure  il numero dei ricoveri, che porta il numero degli ospedalizzati a 14 soggetti.

Aumentano pure  le persone in isolamento fiduciario per essere entrate a stretto contatto con persone che si sono poi rivelate positive al virus, che sono saliti a 528  quindi 7 persone  in piu rispetto ai dati del precedente bollettino

POSITIVI 383 soggetti (+42)  rispetto ad i dati del 22/04/2021
OSPEDALIZZATI 14 soggetti (+3 ) rispetto ad i dati del 22/04/2021
QUARANTENA 528 (+7)  rispetto ad i dati del 22/04/2021

