COVID, ARRIVA LA CONFERMA. LA SICILIA RESTA ZONA ARANCIONE, LA VALLE D'AOSTA L'UNICA REGIONE ROSSA
La Sicilia resta arancione, così come Basilicata, Calabria e Puglia (unica regione in rosso è la Valle d'Aosta).Lo comunica il ministero della Salute, annunciando che il ministro della Salute Roberto...
La Sicilia resta arancione, così come Basilicata, Calabria e Puglia (unica regione in rosso è la Valle d'Aosta).
Lo comunica il ministero della Salute, annunciando che il ministro della Salute Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di regia, firmerà in giornata nuove ordinanze che andranno in vigore a partire dal 3 maggio.
Tutte le altre Regioni e Province autonome sono in area gialla, comunica sempre il ministero della Salute.
La Sardegna che aveva dati buoni già la scorsa settimana (ma la norma prevede che passino almeno due settimane consecutive con numeri da fascia inferiore per essere spostati).
La Val d'Aosta, la cui incidenza è schizzata oltre la soglia di rischio di 250 casi per centomila abitanti, va in rosso automaticamente.