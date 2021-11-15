COVID. AUMENTANO I CASI A PATERNO', SONO 130 GLI ATTUALI POSITIVI

Continuano a crescere i casi al Covid-19 in città.E' arrivato da pochi minuti l'aggiornamento del bollettino da parte dell'amministrazione comunale relativi all'andamento del Covid-19 a Paternò, i d...

E' arrivato da pochi minuti l'aggiornamento del bollettino da parte dell'amministrazione comunale relativi all'andamento del Covid-19 a Paternò, i dati raffrontati ai precedenti, evidenziano un netto peggioramento della situazione epidemiologica a Paternò

Nel consueto bollettino emesso oggi da parte dell'amministrazione comunale, si registra un aumento delle persone attualmente positivi rispetto ai giorni scorsi che sale a 130 (+14) soggetti attualmente positivi al covid, un balzo rispetto alla data del 12 Novembre

Peggiora pure il dato che arriva dal fronte ospedaliero, sono cinque i soggetti che sono costretti alle cure ospedaliere, piu' 2 soggetti rispetto all'aggiornamento del 12 Novembre

Peggiora pure il dato sulle persone in isolamento fiduciario per essere entrate a stretto contatto con persone che si sono poi rivelate positive al virus, che sale a 229 quindi +19 soggetti in piu' rispetto ai dati del precedente bollettino

POSITIVI 130 soggetti (+14) rispetto alla data del 12 Novembre 2021

OSPEDALIZZATI 5 soggetti (+2) rispetto alla data del 12 Novembre 2021

QUARANTENA 229 soggetti (+19) rispetto alla data del 12 Novembre 2021

Raccomandiamo sempre il rispetto delle regole.

AGGIORNAMENTO #CORONAVIRUS 15/11/2021 ORE 16:57

Si comunica che i casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano essere allo stato attuale 130 di cui 5 ospedalizzati. I soggetti posti in isolamento domiciliare sono 229. I dati sono in continuo aggiornamento.