COVID. BOLLETTINO DEL 07 GENNAIO 2022 IN SICILIA. +9.248 CASI (1.741 A CATANIA), TASSO DI POSITIVITÀ AL 32%, AUMENTANO ANCORA I RICOVERI

Cala sensibilmente il numero dei contagi ma anche il numero dei tamponi.

Il calo dei dati è come sempre figlio della giornata festiva (l’Epifania), nel dettaglio, i nuovi contagi sono stati 9.248 (oltre 5.000 meno di ieri) ma i tamponi sono stati 28.804 (meno della metà)

L’incidenza dei casi è sopra il 32%, molto più alta di ieri. L’andamento della Sicilia, grosso modo, rispecchia quello dell’Italia ma solo quattro regioni hanno fatto peggio della Sicilia.

Gli attuali positivi sono 88.384 con un aumento di 8.268 casi. Le vittime sono 9 e portano il totale dei decessi a 7.643.

Sul fronte ospedaliero sono 1.138 1.063 ricoverati, con 75 casi in più rispetto a ieri; in terapia intensiva sono sedici in più rispetto alla giornata precedente.

Sul fronte del contagio nelle singole province Catania in testa con 1.741, poi Agrigento con 1.579 e Messina 1.575. Seguono Palermo con 1.229 casi, Caltanissetta 849, Trapani 725, Siracusa 692, Enna 453 e Ragusa 405.

DATI SICILIA

Attuali positivi: 88.384 (+8.268)

Deceduti: 7.643 (+9)*

Dimessi/guariti: 327.949 (+971)

Ricoverati totali: 1.138 (+75)

Ricoverati in terapia intensiva: 135 (+16)

Totale casi: 423.976 (+9.248)*

Tamponi: (+28.804)

*La regione Sicilia comunica che i decessi riportati oggi si riferiscono alle seguenti date: N. 1 il 06/01/22 – N. 8 il 05/01/22

DATI ITALIA

Sono 108.304 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, 219.441 i precedenti, a fronte però di soli 492.172 tamponi processati (-700mila). Il tasso di positività sale al 22%.

Le vittime sono invece 223, in crescita sulle 198 precedenti.

Continuano a crescere ricoveri, +764, e terapie intensive, +32 con 120 ingressi del giorno.

1.674.071 gli attualmente positivi, 80.492 in più.

Coronavirus, bollettino di oggi:

• 108.304 contagiati

• 223 morti

• 27.582 guariti

+32 terapie intensive | +764 ricoveri

492.172 tamponi

Tasso di positività: 22,0% (+2,7%)

113.857.687 dosi di vaccino somministrate in totale