COVID. BOLLETTINO DEL 09 GENNAIO 2022. IN SICILIA ALTRI 12.949 NUOVI POSITIVI. SONO 111.777 LE PERSONE ATTUALMENTE POSITIVE IN SICILIA

Sono 12.949 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 50.910 tamponi processati in Sicilia con una rapporto del 25,83%Il giorno precedente i nuovi positivi erano 12.425Gli attuali positivi sono 1...

A cura di Redazione 09 gennaio 2022 17:56

