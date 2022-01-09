COVID. BOLLETTINO DEL 09 GENNAIO 2022. IN SICILIA ALTRI 12.949 NUOVI POSITIVI. SONO 111.777 LE PERSONE ATTUALMENTE POSITIVE IN SICILIA
Sono 12.949 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 50.910 tamponi processati in Sicilia con una rapporto del 25,83%Il giorno precedente i nuovi positivi erano 12.425Gli attuali positivi sono 1...
Sono 12.949 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 50.910 tamponi processati in Sicilia con una rapporto del 25,83%
Il giorno precedente i nuovi positivi erano 12.425
Gli attuali positivi sono 111.777 con un aumento di 12.226 casi.
Le vittime sono 15 portano il totale dei decessi a 7.682
Sul fronte ospedaliero sono 1.261 ricoverati, con 74 casi in più rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 138, 1 casi in più rispetto a ieri.
La Sicilia supera il 30% di occupazione dei ricoveri.
i seguito il totale da inizio epidemia e l’incremento giornaliero dei contagi nelle province:
- Palermo: 111.790 (2510)
- Catania: 110.779 (2265)
- Messina: 57.322 (1845)
- Siracusa: 37.303 (1397)
- Trapani: 31.317 (952)
- Ragusa: 28.858 (1106)
- Agrigento: 28.405 (1268)
- Caltanissetta: 28.230 (1345)
- Enna: 15.346 (261)
*La regione Sicilia comunica che i decessi riportati oggi si riferiscono alle seguenti date: N. 5 l’08/01/22 – N. 9 il 07/01/22 – N. 1 il 04/01/22
DATI ITALIA
Sono 155.659 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, 197.552 i preceti, con 993.201 tamponi (-200). Il tasso di positività scende dello 0,5% e si attesta al 15,7%.
Le vittime sono invece 157, rispetto ai 184 di sabato.
Continua la crescita di ricoveri, +717, e terapie intensive, +38 con 142 ingressi del giorno.
Sono 1.943.979 gli attualmente positivi, 125.086 in più.
Coronavirus, bollettino di oggi:
• 155.659 contagiati
• 157 morti
• 30.399 guariti
+38 terapie intensive | +717 ricoveri
993.201 tamponi
Tasso di positività: 15,7% (-0,5%)
115.089.493 dosi di vaccino somministrate in totale