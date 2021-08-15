COVID. BOLLETTINO DEL 15 AGOSTO. 946 NUOVI POSITIVI E 4 MORTI. SALE L'INCIDENZA

Emesso pochi minuti fa il consueto bollettino sull’andamento del Covid-19 in Sicilia, i dati comunicati oggi, 15 Agosto 2021 evidenziano un peggioramento della situazione epidemiologica.Sono 946 i n...

Sono 946 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 8.865 tamponi processati nell’isola.

Continua a salire l’incidenza.

La Sicilia resta ampiamente prima in Italia per numero di nuovi casi e seconda per attuali positivi dopo la Toscana.

Nelle ultime 24 ore si registrano altre 4 vittime e il totale dei decessi sale a 6.141.

Sul fronte ospedaliero sono adesso 538 i ricoverati in regime ordinario, 7 in più rispetto a ieri mentre in terapia intensiva adesso sono 68, 3 in più rispetto al dato di ieri

Di seguito il totale da inizio epidemia e l’incremento giornaliero dei contagi nelle province:

Palermo: 74.576 (192)

Catania: 64.380 (183)

Messina: 28.248 (8)

Siracusa: 18.319 (98)

Ragusa: 16.222 (146)

Trapani: 16.066 (108)

Caltanissetta: 15.227 (115)

Agrigento: 14.888 (71)

Enna: 7.545 (25)

DATI ITALIA

Sono 5.664 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, 7.188 il giorno prima, ma con meno test effettuati, 160.870 (100mila). Il tasso di positività sale infatti dal 2,8% al 3,5%. Sono 19 invece le vittime in un giorno, in calo rispetto alle 34 di sabato, 128.432 da inizio emergenza. Crescono i ricoveri: 3162 nei reparti ordinari ( 61), e 384 in terapia intensiva ( 12) con 29 ingressi del giorno.

Coronavirus, bollettino di oggi:

• 7.188 contagiati

• 34 morti

• 4.931 guariti

+3 terapie intensive | +68 ricoveri

254.006 tamponi

Tasso di positività: 2,8% (-0,5%)

73.659.563 dosi di vaccino somministrate in totale