COVID. BOLLETTINO DEL 18 AGOSTO. 997 NUOVI CASI E 25 MORTI IN SICILIA

18 agosto 2021 17:14
Sono 997 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore nell’isola a fronte di 15.038 tamponi processati in Sicilia.

L’isola pure oggi resta al primo posto per numeri di contagi giornalieri.

Gli attuali positivi sono 19.717 con un decremento di  232 casi.

Nelle ultime 24 ore si registrano 25 vittime e il totale dei decessi rimane a 6.173

Sul fronte ospedaliero sono adesso 621  i ricoverati, 14 in più rispetto al giorno precedente, mentre in terapia intensiva sono 80 i ricoverati tre in più rispetto a ieri.

Di seguito il totale da inizio epidemia e l’incremento giornaliero dei contagi nelle province:

Palermo: 75.232 (+148)
Catania: 64.851 (+161)
Messina: 28.586 (+18)
Siracusa: 18.580 (+114)
Ragusa: 16.729 (+174)
Trapani: 16.279 (+85)
Caltanissetta: 15.452 (+139)
Agrigento: 15.126 (+85)
Enna: 7.743 (+73)

DATI ITALIA

⁣🟤 Coronavirus, bollettino di oggi:

• 7.162 contagiati
• 69 morti
• 7.424 guariti

+19 terapie intensive | +87 ricoveri

226.423 tamponi
Tasso di positività: 3,2% (+0,9%)

74.285.684 dosi di vaccino somministrate in totale

 

