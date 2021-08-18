COVID. BOLLETTINO DEL 18 AGOSTO. 997 NUOVI CASI E 25 MORTI IN SICILIA
Sono 997 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore nell’isola a fronte di 15.038 tamponi processati in Sicilia.L’isola pure oggi resta al primo posto per numeri di contagi giornalieri.Gli...
Sono 997 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore nell’isola a fronte di 15.038 tamponi processati in Sicilia.
L’isola pure oggi resta al primo posto per numeri di contagi giornalieri.
Gli attuali positivi sono 19.717 con un decremento di 232 casi.
Nelle ultime 24 ore si registrano 25 vittime e il totale dei decessi rimane a 6.173
Sul fronte ospedaliero sono adesso 621 i ricoverati, 14 in più rispetto al giorno precedente, mentre in terapia intensiva sono 80 i ricoverati tre in più rispetto a ieri.
Di seguito il totale da inizio epidemia e l’incremento giornaliero dei contagi nelle province:
Palermo: 75.232 (+148)
Catania: 64.851 (+161)
Messina: 28.586 (+18)
Siracusa: 18.580 (+114)
Ragusa: 16.729 (+174)
Trapani: 16.279 (+85)
Caltanissetta: 15.452 (+139)
Agrigento: 15.126 (+85)
Enna: 7.743 (+73)
DATI ITALIA
🟤 Coronavirus, bollettino di oggi:
• 7.162 contagiati
• 69 morti
• 7.424 guariti
+19 terapie intensive | +87 ricoveri
226.423 tamponi
Tasso di positività: 3,2% (+0,9%)
74.285.684 dosi di vaccino somministrate in totale