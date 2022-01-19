COVID. BOLLETTINO DEL 19 GENNAIO 2022. IN SICILIA 8.133 NUOVI CASI E 43 MORTI

Sono 8.133 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 46.517 tamponi processati in Sicilia.Il giorno precedente erano 8.606Il tasso di positività scende al 17,72% ieri era al 20%.Gli attuali pos...

Sono 8.133 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 46.517 tamponi processati in Sicilia.

Il giorno precedente erano 8.606

Il tasso di positività scende al 17,72% ieri era al 20%.

Gli attuali positivi sono 190.802 con un aumento di 6.664 casi. I guariti sono 1.426 mentre le vittime sono 43 e portano il totale dei decessi a 8.053

I decessi comunicati in data odierna sono da attribuire ai giorni: 2 il 18/01/22; 23 il 17/01/22; 27 il 16/01/22; 9 il 15/01/22; 5 il 14/01/22; 1 il 13/01/22; 1 il 10/01/22; 1 l’8/01/22; 1 il 16/12/21; 1 il 12/12/21 e 1 il 05/12/21.

Sul fronte ospedaliero sono 1.556 ricoverati, con 3 casi in meno rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 170, lo stesso numero rispetto a ieri.

Gli 8.133 nuovi casi sono così suddivisi nelle varie province: Palermo 2.243, Catania 1.623, Messina 586, Siracusa 935, Trapani 445, Agrigento 632, Caltanissetta 590 ed Enna 183.

DATI ITALIA

Meno casi e meno vittime per il Covid. I nuovi contagi sono 190.320 (ieri erano stati 228.179). Le vittime sono 380, (ieri erano state 434). Sono i dati del ministero della Salute.

In diminuzione i ricoveri nelle terapie intensive (-27) mentre sono in aumento i ricoveri ordinari (+52).Il tasso di positività è al 16,3% in aumento rispetto al 15,4% di ieri.

Coronavirus, bollettino di oggi:

• 192.320 contagiati

• 380 morti

• 136.152 guariti

-27 terapie intensive | +52 ricoveri

1.181.889 tamponi

Tasso di positività: 16,3% (+0,9%)

121.556.831 dosi di vaccino somministrate in totale