COVID. BOLLETTINO DEL 20 AGOSTO 2021. 1508 NUOVI POSITIVI E 12 MORTI IN SICILIA
Sono 1.508 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore nell’isola a fronte di 17.543 tamponi processati in Sicilia nei dati emessi nel bollettino del ministero della Salute del 20 Agosto 2021.
L’isola pure oggi resta al primo posto per numeri di contagi giornalieri e tasso di positività in aumento rispetto alla giornata di ieri.
Gli attuali positivi sono 21.265 con un incremento di 563 casi.
Nelle ultime 24 ore si registrano 12 vittime (3 decessi del 18 agosto e uno del 16 agosto), il totale dei decessi sale a 6.201
Sul fronte ospedaliero sono adesso 663 i ricoverati, 22 in più rispetto al giorno precedente, mentre in terapia intensiva sono 83 stesso dato di ieri.
Di seguito il totale da inizio epidemia e l’incremento giornaliero dei contagi nelle province:
Palermo: 75.753 (231)
Catania: 65.545 (411)
Messina: 28.795 (128)
Siracusa: 18.869 (148)
Ragusa: 16.997 (144)
Trapani: 16.579 (101)
Caltanissetta: 15.691 (135)
Agrigento: 15.393 (147)
Enna: 7.841 (63)
DATI ITALIA
Coronavirus, bollettino di oggi:
• 7.224 contagiati
• 49 morti
• 6.211 guariti
-5 terapie intensive | +65 ricoveri
220.656 tamponi
Tasso di positività: 3,3% (-0,2%)
74.804.729 dosi di vaccino somministrate in totale