COVID, DA SABATO DUE NUOVE “ZONE ROSSE”: TROINA E VALGUARNERA CAROPEPE, PROROGA PER AIDONE
A cura di Redazione
18 giugno 2021 10:08
Due nuove "zone rosse" in Sicilia. Si tratta di Troina e Valguarnera Caropepe, entrambi nel territorio ennese, in cui vigeranno le restrizioni dal 19 al 24 giugno compreso.
A disporlo l'ordinanza del presidente della Regione siciliana Nello Musumeci, a seguito delle relazioni delle Asp e informati i sindaci dei Comuni interessati.
Nella stessa ordinanza si stabilisce anche la proroga di zona rossa fino al 24 giugno per il comune di Aidone, sempre in provincia di Enna.