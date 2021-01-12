95047

COVID: DATI DELLA SICILIA DEL 12 GENNAIO: 1.913 NUOVI CASI, 40 MORTI

Ecco il quadro riepilogativo dell’emergenza Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore: il dato è aggiornato alle ore 17.00 di oggi, martedì 12 gennaio. Come si evince dai dati comunicati dal Minister...

12 gennaio 2021 17:01
Ecco il quadro riepilogativo dell’emergenza Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore: il dato è aggiornato alle ore 17.00 di oggi, martedì 12 gennaio. Come si evince dai dati comunicati dal Ministero della Salute, i nuovi casi di contagio registrati oggi nell’Isola sono 1.913 e il totale da inizio epidemia sale così a 111.555.

I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 10.743. Attualmente positive sono 44038 persone (+1.219). Quaranta nuovi decessi, quindi il totale delle vittime in Sicilia sale a 2.805

I guariti ammontano invece a 64.412, 354 in più rispetto a quanto registrato ieri. Degli attuali positivi, 1.342 pazienti sono ricoverati con sintomi, 209 persone sono in terapia intensiva (+1).

Ecco i nuovi casi di Covid19 registrati oggi in Sicilia, suddivisi provincia per provincia (totale e incremento casi):

  • Catania: 32.355 (486)
  • Palermo: 30.258 (582)
  • Messina: 13.812 (331)
  • Trapani: 7.526 (231)
  • Ragusa: 7.442 (41)
  • Siracusa: 7.052 (21)
  • Caltanissetta: 4.924 (123)
  • Agrigento: 4.489 (52)
  • Enna: 3.697 (46)

DATI ITALIA

Sono 14.242 i nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime sono 616. Ieri ci sono stati 448 morti e 12.532 nuovi positivi con 91.656 tamponi. In totale dall'inizio dell'emergenza sono state contagiate 2.303.263 persone e ne sono morte 79.819. Gli attualmente positivi sono 570.040 (-5.939 rispetto a ieri), i dimessi e i guariti 1.653.404 (+19.565).

 

