COVID: DATI DELLA SICILIA DEL 12 GENNAIO: 1.913 NUOVI CASI, 40 MORTI

Ecco il quadro riepilogativo dell’emergenza Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore: il dato è aggiornato alle ore 17.00 di oggi, martedì 12 gennaio. Come si evince dai dati comunicati dal Ministero della Salute, i nuovi casi di contagio registrati oggi nell’Isola sono 1.913 e il totale da inizio epidemia sale così a 111.555.

I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 10.743. Attualmente positive sono 44038 persone (+1.219). Quaranta nuovi decessi, quindi il totale delle vittime in Sicilia sale a 2.805

I guariti ammontano invece a 64.412, 354 in più rispetto a quanto registrato ieri. Degli attuali positivi, 1.342 pazienti sono ricoverati con sintomi, 209 persone sono in terapia intensiva (+1).

Ecco i nuovi casi di Covid19 registrati oggi in Sicilia, suddivisi provincia per provincia (totale e incremento casi):

Catania : 32.355 (486)

: 32.355 (486) Palermo : 30.258 (582)

: 30.258 (582) Messina : 13.812 (331)

: 13.812 (331) Trapani : 7.526 (231)

: 7.526 (231) Ragusa : 7.442 (41)

: 7.442 (41) Siracusa : 7.052 (21)

: 7.052 (21) Caltanissetta : 4.924 (123)

: 4.924 (123) Agrigento : 4.489 (52)

: 4.489 (52) Enna: 3.697 (46)

DATI ITALIA

Sono 14.242 i nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime sono 616. Ieri ci sono stati 448 morti e 12.532 nuovi positivi con 91.656 tamponi. In totale dall'inizio dell'emergenza sono state contagiate 2.303.263 persone e ne sono morte 79.819. Gli attualmente positivi sono 570.040 (-5.939 rispetto a ieri), i dimessi e i guariti 1.653.404 (+19.565).