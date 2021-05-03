COVID. DATI STABILI A PATERNO' , I DATI AGGIORNATI AD OGGI
Leggero calo dei casi dopo l'ultimo aggiornamento emesso oggiNel consueto bollettino emesso oggi da parte dell'amministrazione comunale sulla situazione epidemiologica a Paternò, si registra un aumen...
Leggero calo dei casi dopo l'ultimo aggiornamento emesso oggi
Nel consueto bollettino emesso oggi da parte dell'amministrazione comunale sulla situazione epidemiologica a Paternò, si registra un aumento delle persone attualmente positivi che scende a 408 un decremento di un soggetto positivi al Covid rispetto al precedente bollettino emesso in data 30 Aprile 2021.
Leggero calo invece del numero dei ricoveri, che scende a 16 soggetti ospedalizzati
Diminuiscono pure le persone in isolamento fiduciario per essere entrate a stretto contatto con persone che si sono poi rivelate positive al virus, che sono scesi a 628 quindi 13 persone in meno rispetto ai dati del precedente bollettino
POSITIVI 408 soggetti (-1) rispetto ad i dati del 30/04/2021
OSPEDALIZZATI 16 soggetti (-2) rispetto ad i dati del 30/04/2021
QUARANTENA 628 (-13) rispetto ad i dati del 30/04/2021
Raccomandiamo sempre il rispetto delle regole.
AGGIORNAMENTO #CORONAVIRUS 03/05/2021 ORE 13:49
Si comunica che i casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano essere allo stato attuale 408 di cui 16 ospedalizzati. I soggetti posti in isolamento domiciliare sono 628. I dati sono in continuo aggiornamento.