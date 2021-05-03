95047

COVID. DATI STABILI A PATERNO' , I DATI AGGIORNATI AD OGGI

Leggero calo dei casi dopo  l'ultimo aggiornamento emesso oggiNel consueto bollettino emesso oggi da parte dell'amministrazione comunale sulla situazione epidemiologica a Paternò, si registra un aumen...

A cura di Redazione Redazione
03 maggio 2021 14:07
COVID. DATI STABILI A PATERNO' , I DATI AGGIORNATI AD OGGI -
News
Condividi

Leggero calo dei casi dopo  l'ultimo aggiornamento emesso oggi

Nel consueto bollettino emesso oggi da parte dell'amministrazione comunale sulla situazione epidemiologica a Paternò, si registra un aumento  delle persone attualmente positivi che scende  a 408 un decremento di un soggetto  positivi al Covid rispetto  al  precedente bollettino emesso in data 30 Aprile 2021.

Leggero calo  invece  del numero dei ricoveri, che scende a 16 soggetti ospedalizzati

Diminuiscono  pure  le persone in isolamento fiduciario per essere entrate a stretto contatto con persone che si sono poi rivelate positive al virus, che sono scesi a 628 quindi 13 persone  in meno rispetto ai dati del precedente bollettino

POSITIVI 408 soggetti (-1)  rispetto ad i dati del 30/04/2021
OSPEDALIZZATI 16 soggetti (-2) rispetto ad i dati del 30/04/2021
QUARANTENA 628 (-13)  rispetto ad i dati del 30/04/2021
Raccomandiamo sempre il rispetto delle regole.

AGGIORNAMENTO #CORONAVIRUS 03/05/2021 ORE 13:49

Si comunica che i casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano essere allo stato attuale 408 di cui 16 ospedalizzati. I soggetti posti in isolamento domiciliare sono 628. I dati sono in continuo aggiornamento.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047