COVID, DUE NUOVI COMUNI SICILIANI IN “ZONA ROSSA” DA DOMENICA 16 MAGGIO

Due nuove "zone rosse" in Sicilia.L'aumento dei positivi farà scattare le restrizioni a Portopalo di Capo Passero, in provincia di Siracusa, e Santa Teresa di Riva, nel Messinese.Lo ha disposto il pre...

A cura di Redazione 14 maggio 2021 20:32

Condividi