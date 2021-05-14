COVID, DUE NUOVI COMUNI SICILIANI IN “ZONA ROSSA” DA DOMENICA 16 MAGGIO
Due nuove "zone rosse" in Sicilia.L'aumento dei positivi farà scattare le restrizioni a Portopalo di Capo Passero, in provincia di Siracusa, e Santa Teresa di Riva, nel Messinese.
Lo ha disposto il presidente della Regione Nello Musumeci, a seguito delle relazioni delle Asp territoriali e sentiti i rispettivi sindaci, con un'ordinanza che avrà efficacia da domenica 16 a mercoledì 26 maggio.
Aumentano, inoltre, i Comuni al di sotto dei mille abitanti, per i quali si sta predisponendo la vaccinazione di massa. Si procederà alla somministrazione di dosi per tutta la popolazione di età superiore ai 18 anni ad Acquaviva Platani, Buscemi, Gratteri, Raccuja e Ucria.
Nell'ordinanza, inoltre, sono forniti chiarimenti interpretativi per l'esercizio della attività di ristorazione all'aperto.