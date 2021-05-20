COVID, GIMBE: “IN SICILIA FORTE CALO DEI POSITIVI -36,2%”

In Sicilia nella settimana 12-18 maggio i positivi al covid sono 334 ogni 100 mila abitanti (-36,2%). E’ confermata un performance in miglioramento sui casi attualmente positivi per 100.000 abitanti e...

Sotto soglia di saturazione i posti letto in area medica e terapia intensiva occupati da pazienti Covid-19.

Lo dice il report della fondazione Gimbe. La percentuale di popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è pari al 13,6% a cui aggiungere un ulteriore 14,8% con solo la prima.

La Sicilia è ultima in Italia per percentuale di vaccinati.

La percentuale di popolazione over 80 che ha completato il ciclo vaccinale è pari al 61,9% a cui aggiungere un ulteriore 14,4% con la sola prima dose; la percentuale di popolazione 70-79 anni che ha completato il ciclo vaccinale è pari al 26,3% a cui aggiungere un ulteriore 36,6% con sola 1a dose; la percentuale di popolazione 60-69 anni che ha completato il ciclo vaccinale è pari al 18,9% a cui aggiungere un ulteriore 31,8% con sola 1a dose.