COVID, IL BOLLETTINO DEL 3 SETTEMBRE: IN SICILIA 1.348 NUOVI CASI E 21 MORTI. DIMINUISCONO I RICOVERATI
Sono 1.348 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore nell'isola a fronte di 21.978 tamponi processati in Sicilia. L'incidenza sale al 6,1% ieri era al 5,3% .
L'isola resta sempre al primo posto per nuovo contagio giornaliero seguita a distanza dal Emilia Romagna con 721 casi.
Gli attuali positivi sono 28.130 con un incremento di 5 casi. I guariti sono 1.322 mentre si registrano altre 21 vittime che portano il totale dei decessi a 6.413.
La regione Sicilia comunica che i decessi dichiarati in data odierna si riferiscono ai seguenti giorni: 8 il 1 settembre, 12 il 31 agosto e 3 il 29 agosto.
Sul fronte ospedaliero sono adesso 957 i ricoverati, 10 in meno rispetto al giorno precedente mentre in terapia intensiva sono 115, tre in meno rispetto a ieri.
Sul fronte del contagio nelle singole province la situazione è la seguente: Palermo 131, Catania 353 Messina 353, Siracusa 204, Ragusa 108, Trapani 115, Caltanissetta 32, Agrigento 51, Enna 1.