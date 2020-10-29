COVID, IL CANNIZZARO DI CATANIA CERCA INFERMIERI

Una procedura speciale di reclutamento di infermieri, da destinare all’assistenza dei malati Covid-19, è stata indetta dall’Azienda Ospedaliera Cannizzaro di Catania. L’avviso, firmato dal Direttore G...

Una procedura speciale di reclutamento di infermieri, da destinare all’assistenza dei malati Covid-19, è stata indetta dall’Azienda Ospedaliera Cannizzaro di Catania. L’avviso, firmato dal Direttore Generale dott. Salvatore Giuffrida, è finalizzato alla costituzione di una graduatoria per l’affidamento di incarichi libero-professionali legati all’emergenza epidemiologica.

La domanda in carta semplice dovrà essere inviata esclusivamente alla pec [email protected] e i candidati dovranno garantire un impegno orario di almeno 70 ore mensili. Il bando, pubblicato sull’apposita pagina del sito web istituzionale dedicata ai concorsi, resterà aperto fino al termine dello stato di emergenza, in atto fissato al 31 gennaio 2021.

L’affidamento degli incarichi seguirà l’ordine cronologico di presentazione delle domande.