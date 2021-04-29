COVID: IN SICILIA 1.061 I NUOVI POSITIVI, 23 I MORTI

Sono 1.061 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 25.951 tamponi processati, con una incidenza del 4,1%. La Regione è sesta per numero di contagi giornalieri.I morti positivi al covid nelle ultime...

Sono 1.061 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 25.951 tamponi processati, con una incidenza del 4,1%. La Regione è sesta per numero di contagi giornalieri.

I morti positivi al covid nelle ultime 24 ore sono stati 23 e portano il totale a 5.391. Il numero degli attuali positivi è di 25.244, con un decremento di 128 casi rispetto a ieri. I guariti sono 1.166.

Negli ospedali i ricoverati sono 1.369, 25 in meno rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 168, quattro in più rispetto a ieri.

La distribuzione dei nuovi casi tra le province, vede Palermo con 256 casi, Catania 330, Messina 69, Siracusa 130, Trapani 51, Ragusa 75, Caltanissetta 73, Agrigento 63, Enna 14.

DATI ITALIA

Sono 14.320 i contagi da coronavirus regione per regione in Italia oggi, 29 aprile, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile. Nelle ultime 24 ore, nelle varie regioni, registrati altri 288 morti che portano il totale a 120.544 decessi dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia di covid-19.

Da ieri eseguiti 330.075 tamponi, l'indice di positività è al 4,3%. Sono 2.640 i pazienti in terapia intensiva (-71 da ieri), con 129 nuovi ingressi.