COVID. IN SICILIA 1095 NUOVI POSITIVI E 21 MORTI

Sono 1.095 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 25.451 tamponi processati, con una incidenza del 4,3%. La Regione è quinta per numero di contagi giornalieri.Le vittime nelle ultime 24 ore sono s...

Sono 1.095 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 25.451 tamponi processati, con una incidenza del 4,3%. La Regione è quinta per numero di contagi giornalieri.

Le vittime nelle ultime 24 ore sono state 21 e portano il totale a 5.286. Il numero degli attuali positivi è di 25.211, con decremento di 73 casi rispetto a ieri. I guariti sono 1.147. Negli ospedali i ricoverati sono 1.234 in regime ordinario , 3 in piu rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 179, due in piu rispetto a ieri.

A livello provinciale, sono 344 i nuovi positivi a Palermo, 301 a Catania, 96 a Messina, 95 a Siracusa, 48 a Ragusa, 9 ad Enna, 75 a Caltanissetta, 82 ad Agrigento, 45 a Trapani.

DATI ITALIA

Coronavirus, bollettino di oggi:

• 13.817 contagiati

• 322 morti

• 17.587 guariti

-85 terapie intensive | -469 ricoveri

320.780 tamponi

Tasso di positività: 4,3% (-0,4%)

17.095.530 dosi di vaccino somministrate in totale