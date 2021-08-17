COVID. IN SICILIA 1229 NUOVI POSITIVI E ZERO MORTI NELLE ULTIME 24 ORE
Sono 1229 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore nell'isola a fronte di 26.865 tamponi processati in Sicilia.
L'isola resta al primo posto per numeri di contagi giornalieri. Gli attuali positivi sono 19.949 con un aumento di altri 1.216 casi.
I guariti sono 13 mentre nelle ultime 24 ore si registrano zero vittime e il totale dei decessi rimane a 6.148.
Sul fronte ospedaliero sono adesso 607 i ricoverati, 24 in più rispetto al giorno precedente, mentre in terapia intensiva sono 77 i ricoverati sei in più rispetto a ieri
Di seguito il totale da inizio epidemia e l’incremento giornaliero dei contagi nelle province:
Palermo: 75.084 (324)
Catania: 64.690 (129)
Messina: 28.568 (225)
Siracusa: 18.466 (65)
Ragusa: 16.555 (72)
Trapani: 16.194 (89)
Caltanissetta: 15.313 (82)
Agrigento: 15.041 (150)
Enna: 7.670 (93)
DATI ITALIA
🟤 Coronavirus, bollettino di oggi:
• 3.674 contagiati
• 24 morti
• 3.477 guariti
+20 terapie intensive | +172 ricoveri
74.021 tamponi
Tasso di positività: 5,0% (+1,4%)
73.882.096 dosi di vaccino somministrate in totale