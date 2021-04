COVID. IN SICILIA 1287 NUOVI POSITIVI E 11 VITTIME

Aumentano ancora i positivi in Sicilia.

Sono 1287 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 27.170 con una percentuale del 4.7%

Le vittime sono state 11 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 4.757

Il numero degli attuali positivi è di 26.527 con 1181 casi in più rispetto a ieri, I guariti sono 95

Negli ospedali i ricoverati in regime ordinario sono 1129, 6 in meno rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 164, sette in più rispetto sempre a ieri.

DATI PER PROVINCIA:

PALERMO 438

CATANIA 280

MESSINA 69

SIRACUSA 131

TRAPANI 24

RAGUSA 34

CALTANISSETTA 133

AGRIGENTO 128

ENNA 50

DATI ITALIA

Coronavirus, bollettino di oggi:

• 17.221 contagiati

• 487 morti

• 20.229 guariti

-20 terapie intensive | -465 ricoveri

362.162 tamponi

Tasso di positività: 4,8% (+0,7%)

11.850.555 dosi di vaccino somministrate in totale