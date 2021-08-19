COVID. IN SICILIA 1377 NUOVI CASI E 16 MORTI. AUMENTANO ANCORA I RICOVERI
Sono 1.377 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore nell’isola a fronte di 16.265 tamponi processati in Sicilia nei dati emessi nel bollettino del ministero della Salute del 19 Agosto 2021.
L’isola pure oggi resta al primo posto per numeri di contagi giornalieri e tasso di positività in aumento.
Gli attuali positivi sono 20.702 con un incremento di 85 casi.
Nelle ultime 24 ore si registrano 16 vittime (7 del 18 agosto, 7 del 17 agosto, 2 di giorni precedenti) e il totale dei decessi rimane a 6.189
Sul fronte ospedaliero sono adesso 641 i ricoverati, 20 in più rispetto al giorno precedente, mentre in terapia intensiva sono 83 i ricoverati tre in più rispetto a ieri.
Di seguito il totale da inizio epidemia e l’incremento giornaliero dei contagi nelle province:
Palermo 75.522 +290
Catania 65.134 +283
Messina 28.667 +81
Siracusa 18.721 +141
Ragusa 16.853 +124
Trapani 16.478 +199
Caltanissetta 15.556 +104
Agrigento 15.246 +120
Enna 7.778 +35
DATI ITALIA
🟤 Coronavirus, bollettino di oggi:
• 7.260 contagiati
• 55 morti
• 5.465 guariti
+18 terapie intensive | +68 ricoveri
206.531 tamponi
Tasso di positività: 3,5% (+0,4%)
74.556.087 dosi di vaccino somministrate in totale