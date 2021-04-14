COVID. IN SICILIA 1542 NUOVI CASI E 33 MORTI NELLE ULTIME 24 ORE

Aumentano ancora i casi in Sicilia.Sono 1.542 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 29.503 tamponi processati, con una incidenza del 5,2%. La Regione è di nuovo terza per numero di contagi giornal...

Aumentano ancora i casi in Sicilia.

Sono 1.542 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 29.503 tamponi processati, con una incidenza del 5,2%. La Regione è di nuovo terza per numero di contagi giornalieri per il terzo giorno consecutivo.

Le vittime nelle ultime 24 ore sono state 33 e portano il totale a 5.101 Il numero degli attuali positivi è di 24.132 con un decremento di 539 rispetto a ieri. I guariti sono 2048

Negli ospedali i ricoverati sono 1.230 in regime ordinario , 16 in più rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 185, 9 in più rispetto a ieri.

DATI PER PROVINCIA

PALERMO 566

CATANIA 343

MESSINA 127

SIRACUSA 105

TRAPANI 104

RAGUSA 58

CALTANISSETTA 79

AGRIGENTO 128

ENNA 32

DATI ITALIA

Coronavirus, bollettino di oggi:

• 16.168 contagiati

• 469 morti

• 20.251 guariti

-36 terapie intensive | -583 ricoveri

334.766 tamponi

Tasso di positività: 4,8% (+0,4%)

13.715.713 dosi di vaccino somministrate in totale