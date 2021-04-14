COVID. IN SICILIA 1542 NUOVI CASI E 33 MORTI NELLE ULTIME 24 ORE
Aumentano ancora i casi in Sicilia.Sono 1.542 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 29.503 tamponi processati, con una incidenza del 5,2%. La Regione è di nuovo terza per numero di contagi giornal...
Aumentano ancora i casi in Sicilia.
Sono 1.542 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 29.503 tamponi processati, con una incidenza del 5,2%. La Regione è di nuovo terza per numero di contagi giornalieri per il terzo giorno consecutivo.
Le vittime nelle ultime 24 ore sono state 33 e portano il totale a 5.101 Il numero degli attuali positivi è di 24.132 con un decremento di 539 rispetto a ieri. I guariti sono 2048
Negli ospedali i ricoverati sono 1.230 in regime ordinario , 16 in più rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 185, 9 in più rispetto a ieri.
DATI PER PROVINCIA
- PALERMO 566
- CATANIA 343
- MESSINA 127
- SIRACUSA 105
- TRAPANI 104
- RAGUSA 58
- CALTANISSETTA 79
- AGRIGENTO 128
- ENNA 32
DATI ITALIA
Coronavirus, bollettino di oggi:
• 16.168 contagiati
• 469 morti
• 20.251 guariti
-36 terapie intensive | -583 ricoveri
334.766 tamponi
Tasso di positività: 4,8% (+0,4%)
13.715.713 dosi di vaccino somministrate in totale