COVID. IN SICILIA 1542 NUOVI CASI E 33 MORTI NELLE ULTIME 24 ORE

Aumentano ancora i casi in Sicilia.Sono 1.542 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 29.503 tamponi processati, con una incidenza del 5,2%. La Regione è di nuovo terza per numero di contagi giornal...

14 aprile 2021 17:40
Aumentano ancora i casi in Sicilia.

Sono 1.542 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 29.503 tamponi processati, con una incidenza del 5,2%. La Regione è di nuovo terza per numero di contagi giornalieri per il terzo giorno consecutivo.

Le vittime nelle ultime 24 ore sono state 33 e portano il totale a 5.101 Il numero degli attuali positivi è di 24.132  con un decremento di 539 rispetto a ieri. I guariti sono 2048

Negli ospedali i ricoverati sono 1.230 in regime ordinario , 16 in più rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 185, 9 in più rispetto a ieri.

DATI PER PROVINCIA 

  • PALERMO 566
  • CATANIA 343
  • MESSINA 127
  • SIRACUSA  105
  • TRAPANI 104
  • RAGUSA 58
  • CALTANISSETTA 79
  • AGRIGENTO 128
  • ENNA 32

 

DATI ITALIA

Coronavirus, bollettino di oggi:

• 16.168 contagiati
• 469 morti
• 20.251 guariti

-36 terapie intensive | -583 ricoveri

334.766 tamponi
Tasso di positività: 4,8% (+0,4%)

13.715.713 dosi di vaccino somministrate in totale

 

