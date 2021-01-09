Covid: in Sicilia 1839 i nuovi positivi, 33 i morti nelle ultime 24 ore

Sono 1.839 i nuovi positivi al Coronavirus in Sicilia su 10.427 tamponi processati, con un indice del 17,3%. Le vittime sono state 31 nelle ultime 24 ore che portano il totale a 2.695 deceduti dall'in...

Sono 1.839 i nuovi positivi al Coronavirus in Sicilia su 10.427 tamponi processati, con un indice del 17,3%. Le vittime sono state 31 nelle ultime 24 ore che portano il totale a 2.695 deceduti dall'inizio della pandemia.

I positivi sono 40398 con un aumento di 726 casi. In isolamento sono 38938 con un amento di 711 casi

Negli ospedali i ricoveri in regime ordinario sono 1256, 10 in più rispetto a ieri. In terapia intensiva i ricoveri sono 205, 5 in più rispetto a ieri. I guariti sono 1082.

Questa invece la distribuzione dei nuovi positivi in Sicilia per provincia: 317 a Palermo, 438 a Catania, 283 a Messina, 254 a Trapani, 197 a Siracusa, 92 a Caltanissetta, 157 ad Agrigento, 41 a Ragusa e 60 ad Enna.

DATI ITALIA

Sono 19.978 i contagi da coronavirus in Italia resi noti oggi, 9 gennaio, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile pubblicato sul sito del ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 483 morti che portano il totale a 78.394 dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia di covid 19. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 172.119 tamponi.

Coronavirus, bollettino di oggi:

• 19.978 contagiati

• 483 morti

• 17.040 guariti

+6 terapie intensive | -53 ricoveri

172.119 tamponi

Tasso di positività: 11,6% (-0,9%)

512.824 vaccinati totali