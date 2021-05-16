95047

COVID. IN SICILIA 405 NUOVI CASI E 3 MORTI

Sono 405 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia, su 19.189  tamponi processati, con una incidenza del 2,11 %. La Regione è sesta per numero di contagi giornalieri.Le vittime sono state 3 e portano il...

A cura di Redazione Redazione
16 maggio 2021 17:06
COVID. IN SICILIA 405 NUOVI CASI E 3 MORTI -
News
Condividi

Sono 405 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia, su 19.189  tamponi processati, con una incidenza del 2,11 %. La Regione è sesta per numero di contagi giornalieri.

Le vittime sono state 3 e portano il totale a 5.663. Gli attuali positivi sono 17.159 17.513, con un decremento di 354  casi.

I guariti ammontano invece a 197.233, 756 in più rispetto a quanto registrato ieri.

I ricoveri in regime ordinario sono 812, 21 in meno rispetto ad ieri, quelli nelle terapie intensive sono 118, quattro in piu' rispetto a ieri.

Di seguito il totale da inizio epidemia e l’incremento giornaliero dei contagi nelle province

  • Palermo: 68.052 (83)
  • Catania: 56.596 (93)
  • Messina: 25.622 (88)
  • Siracusa: 15.813 (29)
  • Trapani: 13.423 (22)
  • Ragusa: 12.100 (31)
  • Caltanissetta: 11.296 (16)
  • Agrigento: 11.147 (8)
  • Enna: 6.006 (35)

DATI ITALIA

Coronavirus, bollettino di oggi:

• 5.753 contagiati
• 93 morti
• 9.603 guariti

-26 terapie intensive | -359 ricoveri

202.573 tamponi
Tasso di positività: 2,8% (+0,6%)

27.011.116 dosi di vaccino somministrate in totale

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047