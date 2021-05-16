COVID. IN SICILIA 405 NUOVI CASI E 3 MORTI
Sono 405 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia, su 19.189 tamponi processati, con una incidenza del 2,11 %. La Regione è sesta per numero di contagi giornalieri.Le vittime sono state 3 e portano il...
Le vittime sono state 3 e portano il totale a 5.663. Gli attuali positivi sono 17.159 17.513, con un decremento di 354 casi.
I guariti ammontano invece a 197.233, 756 in più rispetto a quanto registrato ieri.
I ricoveri in regime ordinario sono 812, 21 in meno rispetto ad ieri, quelli nelle terapie intensive sono 118, quattro in piu' rispetto a ieri.
Di seguito il totale da inizio epidemia e l’incremento giornaliero dei contagi nelle province
- Palermo: 68.052 (83)
- Catania: 56.596 (93)
- Messina: 25.622 (88)
- Siracusa: 15.813 (29)
- Trapani: 13.423 (22)
- Ragusa: 12.100 (31)
- Caltanissetta: 11.296 (16)
- Agrigento: 11.147 (8)
- Enna: 6.006 (35)
DATI ITALIA
Coronavirus, bollettino di oggi:
• 5.753 contagiati
• 93 morti
• 9.603 guariti
-26 terapie intensive | -359 ricoveri
202.573 tamponi
Tasso di positività: 2,8% (+0,6%)
27.011.116 dosi di vaccino somministrate in totale