COVID. IN SICILIA 405 NUOVI CASI E 3 MORTI

Sono 405 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia, su 19.189 tamponi processati, con una incidenza del 2,11 %. La Regione è sesta per numero di contagi giornalieri.Le vittime sono state 3 e portano il...

A cura di Redazione 16 maggio 2021 17:06

