COVID. IN SICILIA 494 CASI E 14 MORTI NELLE ULTIME 24 ORE
Sono 494 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia, su 14.337 tamponi processati.Le vittime sono state 14 e portano il totale a 5.560. Il numero degli attuali positivi è di 22.145 con decremento di 485...
Le vittime sono state 14 e portano il totale a 5.560. Il numero degli attuali positivi è di 22.145 con decremento di 485 casi rispetto ad ieri. I guariti ammontano invece a 188.122, 965 in più rispetto a quanto registrato ieri.
Negli ospedali i ricoverati sono 974 in regime ordinario, 21 in meno rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 136 quattro in meno rispetto a ieri.
Di seguito il totale da inizio epidemia e l’incremento giornaliero dei contagi nelle province:
- Palermo: 66.995 (108)
- Catania: 55.301 (103)
- Messina: 25.151 (78)
- Siracusa: 15.506 (40)
- Trapani: 13.216 (19)
- Ragusa: 11.797 (68)
- Caltanissetta: 11.083 (59)
- Agrigento: 10.865 (15)
- Enna: 5.913 (4)
DATI ITALIA
Coronavirus, bollettino di oggi:
• 8.292 contagiati
• 139 morti
• 14.416 guariti
-19 terapie intensive | -379 ricoveri
226.006 tamponi
Tasso di positività: 3,7% (+0,7%)
23.667.315 dosi di vaccino somministrate in totale