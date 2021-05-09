COVID. IN SICILIA 494 CASI E 14 MORTI NELLE ULTIME 24 ORE

95047

Sono 494  i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia, su 14.337  tamponi processati.Le vittime sono state 14 e portano il totale a 5.560. Il numero degli attuali positivi è di 22.145 con decremento di 485...

09 maggio 2021 17:22
Sono 494  i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia, su 14.337  tamponi processati.

Le vittime sono state 14 e portano il totale a 5.560. Il numero degli attuali positivi è di 22.145 con decremento di 485 casi rispetto ad ieri. I guariti ammontano invece a 188.122, 965 in più rispetto a quanto registrato ieri.

Negli ospedali i ricoverati sono 974 in regime ordinario, 21 in meno rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 136 quattro in meno rispetto a ieri.

Di seguito il totale da inizio epidemia e l’incremento giornaliero dei contagi nelle province:

  • Palermo: 66.995 (108)
  • Catania: 55.301 (103)
  • Messina: 25.151 (78)
  • Siracusa: 15.506 (40)
  • Trapani: 13.216 (19)
  • Ragusa: 11.797 (68)
  • Caltanissetta: 11.083 (59)
  • Agrigento: 10.865 (15)
  • Enna: 5.913 (4)

DATI ITALIA

Coronavirus, bollettino di oggi:

• 8.292 contagiati
• 139 morti
• 14.416 guariti

-19 terapie intensive | -379 ricoveri

226.006 tamponi
Tasso di positività: 3,7% (+0,7%)

23.667.315 dosi di vaccino somministrate in totale

