COVID. IN SICILIA 494 CASI E 14 MORTI NELLE ULTIME 24 ORE

Sono 494 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia, su 14.337 tamponi processati.Le vittime sono state 14 e portano il totale a 5.560. Il numero degli attuali positivi è di 22.145 con decremento di 485...

A cura di Redazione 09 maggio 2021 17:22

