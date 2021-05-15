COVID: IN SICILIA 557 I NUOVI POSITIVI, 10 I MORTI

Sono 557 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia, su 19.981 tamponi processati, con una incidenza del 2,8 %, in aumento rispetto a ieri, quando la percentuale si attestava al 2,6%. La Regione è quinta...

Sono 557 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia, su 19.981 tamponi processati, con una incidenza del 2,8 %, in aumento rispetto a ieri, quando la percentuale si attestava al 2,6%. La Regione è quinta per numero di contagi giornalieri.

Le vittime sono state 10 e portano il totale a 5.660. Gli attuali positivi sono 17.513, con un decremento di 496 casi. I guariti oggi sono 1.043. Negli ospedali i ricoverati sono 947, 14 in meno rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 114, sei in meno rispetto a ieri.

La distribuzione tra le province vede Palermo con 197, Catania 99, Messina 49, Siracusa 40, Trapani 30, Ragusa 81, Caltanissetta 16, Agrigento 45, Enna 0.

DATI ITALIA

Coronavirus, bollettino di oggi:

• 6.659 contagiati

• 136 morti

• 13.292 guariti

-55 terapie intensive | -557 ricoveri

294.686 tamponi

Tasso di positività: 2,3% (-0,3%)

26.485.202 dosi di vaccino somministrate in totale