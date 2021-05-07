COVID, IN SICILIA 603 NUOVI CASI E 11 MORTI NELLE ULTIME 24 ORE
Sono 10.554 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 11.807. Sono invece 207 le vittime in un giorno (ieri 258).Con...
Sono 10.554 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 11.807. Sono invece 207 le vittime in un giorno (ieri 258).
Con 328.612 tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore, il tasso di positività scende al 3,2% (ieri era al 3,6%).
Passando alla nostra regione, i positivi nelle ultime 24 ore sono stati 603 (1.202 ieri) con 11 decessi. Gli attuali positivi diventano 23.330 (548 in meno di ieri) grazie ai 1.140 guariti delle ultime 24 ore.
A livello provinciale , sono 121 i casi registrati a Palermo, 207 a Catania (ieri erano stati 467), 52 a Messina, 56 a Siracusa, 18 a Trapani, 54 a Ragusa, 35 a Caltanissetta, 44 ad Agrigento e 16 a Enna.
Il tasso di positività si attesta al 2,3%, in diminuzione rispetto a ieri. La Regione è nona per numero di contagi giornalieri.
DATI ITALIA
Coronavirus, bollettino di oggi:
• 10.554 contagiati
• 207 morti
• 15.580 guariti
-55 terapie intensive | -536 ricoveri
328.612 tamponi
Tasso di positività: 3,2% (-0,4%)
22.807.444 dosi di vaccino somministrate in totale