COVID, IN SICILIA 603 NUOVI CASI E 11 MORTI NELLE ULTIME 24 ORE

Sono 10.554 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 11.807. Sono invece 207 le vittime in un giorno (ieri 258).Con...

A cura di Redazione 07 maggio 2021 20:05

