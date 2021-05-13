95047

COVID. IN SICILIA 603 NUOVI POSITIVI E 19 MORTI

Sono 603 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia, su 20.207 tamponi processati, con una incidenza del 3,0%, in  aumento rispetto a ieri. La Regione è quinta per numero di contagi giornalieri.Le vittime...

A cura di Redazione Redazione
13 maggio 2021 17:39
COVID. IN SICILIA 603 NUOVI POSITIVI E 19 MORTI -
News
Condividi

Sono 603 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia, su 20.207 tamponi processati, con una incidenza del 3,0%, in  aumento rispetto a ieri. La Regione è quinta per numero di contagi giornalieri.

Le vittime sono state 19 e portano il totale a 5.633. Il numero degli attuali positivi è di 19.165  con un decremento di 870 casi. I guariti oggi sono 1.454

Negli ospedali i ricoverati sono 883  in regime ordinario , 36  in meno rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 124, uno  in meno rispetto a ieri.

DATI PER PROVINCIA:

  • PALERMO 179
  • CATANIA 183
  • MESSINA 65
  • SIRACUSA 51
  • TRAPANI 31
  • RAGUSA 6
  • CALTANISSETTA 17
  • AGRIGENTO 67
  • ENNA 4

DATI ITALIA

Coronavirus, bollettino di oggi:

• 8.085 contagiati
• 201 morti
• 14.295 guariti

-99 terapie intensive | -672 ricoveri

287.026 tamponi
Tasso di positività: 2,8% (+0,3%)

25.431.022 dosi di vaccino somministrate in totale

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047