COVID. IN SICILIA 603 NUOVI POSITIVI E 19 MORTI

Sono 603 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia, su 20.207 tamponi processati, con una incidenza del 3,0%, in aumento rispetto a ieri. La Regione è quinta per numero di contagi giornalieri.

Le vittime sono state 19 e portano il totale a 5.633. Il numero degli attuali positivi è di 19.165 con un decremento di 870 casi. I guariti oggi sono 1.454

Negli ospedali i ricoverati sono 883 in regime ordinario , 36 in meno rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 124, uno in meno rispetto a ieri.

DATI PER PROVINCIA:

PALERMO 179

CATANIA 183

MESSINA 65

SIRACUSA 51

TRAPANI 31

RAGUSA 6

CALTANISSETTA 17

AGRIGENTO 67

ENNA 4

DATI ITALIA

Coronavirus, bollettino di oggi:

• 8.085 contagiati

• 201 morti

• 14.295 guariti

-99 terapie intensive | -672 ricoveri

287.026 tamponi

Tasso di positività: 2,8% (+0,3%)

25.431.022 dosi di vaccino somministrate in totale