COVID. IN SICILIA 603 NUOVI POSITIVI E 19 MORTI
Sono 603 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia, su 20.207 tamponi processati, con una incidenza del 3,0%, in aumento rispetto a ieri. La Regione è quinta per numero di contagi giornalieri.Le vittime...
Sono 603 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia, su 20.207 tamponi processati, con una incidenza del 3,0%, in aumento rispetto a ieri. La Regione è quinta per numero di contagi giornalieri.
Le vittime sono state 19 e portano il totale a 5.633. Il numero degli attuali positivi è di 19.165 con un decremento di 870 casi. I guariti oggi sono 1.454
Negli ospedali i ricoverati sono 883 in regime ordinario , 36 in meno rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 124, uno in meno rispetto a ieri.
DATI PER PROVINCIA:
- PALERMO 179
- CATANIA 183
- MESSINA 65
- SIRACUSA 51
- TRAPANI 31
- RAGUSA 6
- CALTANISSETTA 17
- AGRIGENTO 67
- ENNA 4
DATI ITALIA
Coronavirus, bollettino di oggi:
• 8.085 contagiati
• 201 morti
• 14.295 guariti
-99 terapie intensive | -672 ricoveri
287.026 tamponi
Tasso di positività: 2,8% (+0,3%)
25.431.022 dosi di vaccino somministrate in totale