COVID, IN SICILIA 699 NUOVI CASI E 8 MORTI NELLE ULTIME 24 ORE. AUMENTANO I RICOVERI

Sono 699 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 24.703 tamponi processati. La percentuale dei positivi sui controllati è del 13,44%. In Sicilia sono state sottoposte a tampone 7,4 persone per ogni...

Sono 699 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 24.703 tamponi processati. La percentuale dei positivi sui controllati è del 13,44%. In Sicilia sono state sottoposte a tampone 7,4 persone per ogni positivo

Le vittime sono state 8 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 4.430. Il numero degli attuali positivi è di 16.192 15. con un incremento di 459 casi rispetto a ieri.

I guariti ammontano invece a 145.217, 232 in più rispetto a quanto registrato ieri.

Negli ospedali i ricoverati sono 751 in regime ordinario , venti in piu rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 125, tre in più rispetto alle 24 ore precedenti.

Dettaglio per provincia:

Palermo: 49.370 casi dall'inizio della pandemia (342 nuovi casi)

Catania: 44.376 (74)

Messina: 20.751 (56)

Siracusa: 11.536 (50)

Trapani: 11.076 (13)

Ragusa: 9.076 (31)

Caltanissetta: 7.789 (70)

Agrigento: 7.181 (61)

DATI ITALIA

Contagi in calo nelle ultime 24 ore in Italia: 20.159 i positivi, 23.832 il giorno prima, ma a fronte di oltre 70 mila tamponi in meno, 277.086. Il totale dei contagi nel Paese sale a quota 3.376.376.Il tasso di positività risale di mezzo punto al 7,2%. In calo anche le vittime, 300 rispetto alle 401 di sabato, 104.942 da inizio pandemia. Prosegue la crescita dei ricoveri:61 in più in terapia intensiva con 232 nuovi ingressi, e 423 in più i ricoveri ordinari. In Lombardia 4.003 nuovi casi.

Coronavirus, bollettino di oggi:

• 20.159 contagiati

• 300 morti

• 13.526 guariti

+61 terapie intensive | +423 ricoveri

277.086 tamponi

Tasso di positività: 7,3% (+0,6%)

7.763.684 dosi di vaccino somministrate in totale