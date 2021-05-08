COVID IN SICILIA 851 NUOVI CASI E 19 MORTI

Sono 851 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia, su 25.434 tamponi processati, con una incidenza del 2,7%, in aumento rispetto a ieri. La Regione è quinta per numero di contagi giornalieri.Le vittime...

Sono 851 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia, su 25.434 tamponi processati, con una incidenza del 2,7%, in aumento rispetto a ieri. La Regione è quinta per numero di contagi giornalieri.

Le vittime sono state 19 e portano il totale a 5.546 5.527. Il numero degli attuali positivi è di 22.630 con decremento di 700 casi. I guariti oggi sono 1.140.

Negli ospedali i ricoverati sono 995 in regime ordinario, 26 in meno rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 140 due in meno rispetto a ieri.

LE PROVINCE. Ecco il dato del contagio nelle singole province.

Palermo: 66.887 casi complessivi dall'inizio della pandemia (236 nuovi casi)

Catania: 55.198 (199)

Messina: 25.073 (81)

Siracusa: 15.466 (73)

Trapani: 13.197 (41)

Ragusa: 11.729 (71)

Caltanissetta: 11.024 (65)

Agrigento: 10.850 (69)

Enna: 5.909 (16).

DATI ITALIA

Coronavirus, bollettino di oggi:

• 10.176 contagiati

• 224 morti

• 17.394 guariti

-42 terapie intensive | -532 ricoveri

338.436 tamponi

Tasso di positività: 3,0% (-0,2%)

23.162.051 dosi di vaccino somministrate in totale