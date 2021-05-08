COVID IN SICILIA 851 NUOVI CASI E 19 MORTI
Sono 851 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia, su 25.434 tamponi processati, con una incidenza del 2,7%, in aumento rispetto a ieri. La Regione è quinta per numero di contagi giornalieri.Le vittime...
Sono 851 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia, su 25.434 tamponi processati, con una incidenza del 2,7%, in aumento rispetto a ieri. La Regione è quinta per numero di contagi giornalieri.
Le vittime sono state 19 e portano il totale a 5.546 5.527. Il numero degli attuali positivi è di 22.630 con decremento di 700 casi. I guariti oggi sono 1.140.
Negli ospedali i ricoverati sono 995 in regime ordinario, 26 in meno rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 140 due in meno rispetto a ieri.
LE PROVINCE. Ecco il dato del contagio nelle singole province.
Palermo: 66.887 casi complessivi dall'inizio della pandemia (236 nuovi casi)
Catania: 55.198 (199)
Messina: 25.073 (81)
Siracusa: 15.466 (73)
Trapani: 13.197 (41)
Ragusa: 11.729 (71)
Caltanissetta: 11.024 (65)
Agrigento: 10.850 (69)
Enna: 5.909 (16).
DATI ITALIA
Coronavirus, bollettino di oggi:
• 10.176 contagiati
• 224 morti
• 17.394 guariti
-42 terapie intensive | -532 ricoveri
338.436 tamponi
Tasso di positività: 3,0% (-0,2%)
23.162.051 dosi di vaccino somministrate in totale