COVID: IN SICILIA 860 NUOVI POSITIVI, 10 I MORTI NELLE ULTIME 24 ORE

Ecco il quadro riepilogativo dell’emergenza Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore: il dato è aggiornato alle ore 17 di oggi, martedì 27 ottobre. Come si evince dai dati comunicati dal Ministero della Salute, i nuovi casi di contagio registrati oggi nell’Isola sono 860 e il totale da inizio epidemia sale così a 18.325

I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 7.324. Attualmente positive sono 11.734 persone, con un’aumento di 789 pazienti contagiati dal Covid-19 rispetto a ieri. Dieci nuovi decessi, quindi il totale delle vittime in Sicilia sale a 449.

I guariti ammontano invece a 6.142, 61 in più rispetto a quanto registrato ieri. Degli attuali positivi, 727 pazienti sono ricoverati con sintomi, altre 103 persone sono in terapia intensiva (+5).

I DATI PER PROVINCIA

PALERMO 345

CATANIA 197

TRAPANI 138

MESSINA 52

CALTANISSETTA 45

RAGUSA 35

SIRACUSA 30

ENNA 15

AGRIGENTO 3

DATI ITALIA

Sono 21.994 i nuovi contagi di coronavirus oggi in Italia. Sono stati eseguiti oltre 174mila tamponi. Lo ha detto Gianni Rezza, direttore della Prevenzione del ministero della Salute. "La Lombardia ha oltre 5mila casi, è una regione con oltre 11 milioni di abitanti. Molto alta è la Campania con 2761 nuovi casi riportati e il Piemonte con oltre 2400. C'è un lieve incremento nel Lazio e nella Toscana", ha spiegato Rezza. "Abbiamo un trend dell'epidemia in aumento, che è stato più marcato nelle ultime 2-3 settimane. Abbiamo un numero di decessi ancora relativamente limitato e l'occupazione delle terapie intensive è al di sotto al livello di guardia. I posti sono aumentati", ha aggiunto.

Coronavirus, bollettino di oggi:

• 21.994 contagiati

• 221 morti

• 3362 guariti

+127 terapie intensive | +958 ricoveri

174.398 tamponi

Tasso di positività: 12,6% (-1,0%)