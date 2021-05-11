95047

COVID. IN SICILIA 894 NUOVI CASI E 26 MORTI

Sono 894 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia, su 27.362 tamponi processati, con una incidenza del 3,3%, in leggero aumento  rispetto a ieri. La Regione è seconda per numero di contagi giornalieri.L...

11 maggio 2021 17:40
News
Sono 894 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia, su 27.362 tamponi processati, con una incidenza del 3,3%, in leggero aumento  rispetto a ieri. La Regione è seconda per numero di contagi giornalieri.

Le vittime sono state 26 e portano il totale a 5.592. Il numero degli attuali positivi è di 22.162con un decremento di 68 casi. I guariti oggi sono 936.

Negli ospedali i ricoverati sono 959 in regime ordinario , 29  in meno rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 133, due in piu rispetto a ieri.

DATI PER PROVINCIA:

  • PALERMO 131
  • CATANIA 392
  • MESSINA 88
  • SIRACUSA 17
  • TRAPANI 57
  • RAGUSA 62
  • CALTANISSETTA 47
  • AGRIGENTO 86
  • ENNA 14

DATI ITALIA

Coronavirus, bollettino di oggi:

• 6.946 contagiati
• 251 morti
• 16.503 guariti

-102 terapie intensive | -490 ricoveri

286.428 tamponi
Tasso di positività: 2,4% (-1,5%)

24.502.646 dosi di vaccino somministrate in totale

