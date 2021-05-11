COVID. IN SICILIA 894 NUOVI CASI E 26 MORTI
Sono 894 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia, su 27.362 tamponi processati, con una incidenza del 3,3%, in leggero aumento rispetto a ieri. La Regione è seconda per numero di contagi giornalieri.
Le vittime sono state 26 e portano il totale a 5.592. Il numero degli attuali positivi è di 22.162con un decremento di 68 casi. I guariti oggi sono 936.
Negli ospedali i ricoverati sono 959 in regime ordinario , 29 in meno rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 133, due in piu rispetto a ieri.
DATI PER PROVINCIA:
- PALERMO 131
- CATANIA 392
- MESSINA 88
- SIRACUSA 17
- TRAPANI 57
- RAGUSA 62
- CALTANISSETTA 47
- AGRIGENTO 86
- ENNA 14
DATI ITALIA
Coronavirus, bollettino di oggi:
• 6.946 contagiati
• 251 morti
• 16.503 guariti
-102 terapie intensive | -490 ricoveri
286.428 tamponi
Tasso di positività: 2,4% (-1,5%)
24.502.646 dosi di vaccino somministrate in totale