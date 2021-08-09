95047

COVID. IN SICILIA 923 NUOVI POSITIVI E DUE MORTI,

09 agosto 2021

09 agosto 2021 17:56
Secondo il bollettino Covid di oggi, 9 agosto 2021, in Sicilia si registrano 923 nuovi casi di Coronavirus su un totale di 17.356 tamponi.

Gli attuali positivi salgono a 14.939, con 862 unità in più rispetto a ieri. Sono 59 i guariti/dimessi, mentre i decessi odierni sono 2.

Per quanto riguarda le condizioni degli ospedali, sono 442 i ricoverati con sintomi e 52 i ricoverati in Terapia Intensiva (con 3 nuovi ingressi oggi).

Di seguito il totale da inizio epidemia e l’incremento giornaliero dei contagi nelle province:

Palermo: 73.418 (208)
Catania: 63.287 (190)
Messina: 27.719 (186)
Siracusa: 17.803 (56)
Ragusa: 15.570 (112)
Trapani: 15.540 (22)
Caltanissetta: 14.654 (106)
Agrigento: 14.258 (5)
Enna: 7.312 (38)

DATI ITALIA

Sono 4.200 i nuovi contagi Covid in Italia nelle ultime 24 ore, in calo rispetto ai 5.735 del giorno prima, ma con soli 102.864 tamponi processati (-100mila).

Il tasso di positività sale dal 2,8% al 4,1%.
Salgono le vittime: 22 rispetto alle 11 precedenti, 128.242 in tutto.

In aumento i ricoveri: 2.786 quelli ordinari, +155, e323in terapia intensiva, +24, con 39 ingressi del giorno.

Coronavirus, bollettino di oggi:

• 5.735 contagiati
• 11 morti
• 1.991 guariti

+11 terapie intensive | +98 ricoveri

203.511 tamponi
Tasso di positività: 2,8% (+0,5%)

71.419.757 dosi di vaccino somministrate in totale

 

 

 

