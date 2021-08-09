COVID. IN SICILIA 923 NUOVI POSITIVI E DUE MORTI,
Secondo il bollettino Covid di oggi, 9 agosto 2021, in Sicilia si registrano 923 nuovi casi di Coronavirus su un totale di 17.356 tamponi.
Gli attuali positivi salgono a 14.939, con 862 unità in più rispetto a ieri. Sono 59 i guariti/dimessi, mentre i decessi odierni sono 2.
Per quanto riguarda le condizioni degli ospedali, sono 442 i ricoverati con sintomi e 52 i ricoverati in Terapia Intensiva (con 3 nuovi ingressi oggi).
Di seguito il totale da inizio epidemia e l’incremento giornaliero dei contagi nelle province:
Palermo: 73.418 (208)
Catania: 63.287 (190)
Messina: 27.719 (186)
Siracusa: 17.803 (56)
Ragusa: 15.570 (112)
Trapani: 15.540 (22)
Caltanissetta: 14.654 (106)
Agrigento: 14.258 (5)
Enna: 7.312 (38)
DATI ITALIA
Sono 4.200 i nuovi contagi Covid in Italia nelle ultime 24 ore, in calo rispetto ai 5.735 del giorno prima, ma con soli 102.864 tamponi processati (-100mila).
Il tasso di positività sale dal 2,8% al 4,1%.
Salgono le vittime: 22 rispetto alle 11 precedenti, 128.242 in tutto.
In aumento i ricoveri: 2.786 quelli ordinari, +155, e323in terapia intensiva, +24, con 39 ingressi del giorno.
Coronavirus, bollettino di oggi:
• 5.735 contagiati
• 11 morti
• 1.991 guariti
+11 terapie intensive | +98 ricoveri
203.511 tamponi
Tasso di positività: 2,8% (+0,5%)
71.419.757 dosi di vaccino somministrate in totale