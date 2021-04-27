COVID. IN SICILIA 940 NUOVI POSITIVI E 33 MORTI NELLE ULTIME 24 ORE
Sono 940 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 28.762 tamponi processati, con una incidenza del 3,3%. La Regione è quarta per numero di contagi giornalieri.Le vittime nelle ultime 24 ore sono sta...
Sono 940 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 28.762 tamponi processati, con una incidenza del 3,3%. La Regione è quarta per numero di contagi giornalieri.
Le vittime nelle ultime 24 ore sono state 33 e portano il totale a . 5 338 Il numero degli attuali positivi è di 26.085, con decremento di 6 casi rispetto a ieri. I guariti sono 913.
Negli ospedali i ricoverati sono 1.254 in regime ordinario , stesso dato di ieri , quelli nelle terapie intensive sono 168, sei in meno rispetto a ieri.
LE PROVINCE.
Palermo: 64.120 casi dall'inizio della pandemia (349 nuovi casi)
Catania: 52.339 (204)
Messina: 24.274 (71)
Siracusa: 14.527 (71)
Trapani: 12.828 (55)
Ragusa: 11.102 (44)
Caltanissetta: 10.379 (52)
Agrigento: 10.251 (84)
Enna: 5.765 (10)
DATI ITALIA
Coronavirus, bollettino di oggi:
• 10.404 contagiati
• 373 morti
• 14.688 guariti
-101 terapie intensive | -323 ricoveri
302.734 tamponi
Tasso di positività: 3,4% (-2,4%)
18.253.774 dosi di vaccino somministrate in totale