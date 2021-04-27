COVID. IN SICILIA 940 NUOVI POSITIVI E 33 MORTI NELLE ULTIME 24 ORE

Sono 940 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 28.762 tamponi processati, con una incidenza del 3,3%. La Regione è quarta per numero di contagi giornalieri.Le vittime nelle ultime 24 ore sono sta...

A cura di Redazione 27 aprile 2021 17:27

