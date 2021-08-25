COVID, IN SICILIA ALTRI 1.409 NUOVI POSITIVI, 314 NELLA PROVINCIA ETNEA

Sono 1.409 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore nell'isola a fronte di 21.519 tamponi processati in Sicilia. L'incidenza scende al 6,5% ieri era al 7,5%.L'isola nettamente resta al p...

Sono 1.409 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore nell'isola a fronte di 21.519 tamponi processati in Sicilia. L'incidenza scende al 6,5% ieri era al 7,5%.

L'isola nettamente resta al primo posto per nuovo contagio giornaliero.

Al secondo posto c'è la il Veneto con 847 contagi.

Gli attuali positivi sono 25.506 con un aumento di altri 559 casi. I guariti sono 841 mentre nelle ultime 24 ore si registrano 9 vittime e il totale dei decessi è di 6.259. La regione Sicilia comunica che i deceduti riportati oggi si riferiscono a quattro del 24 agosto, a tre del 23 agosto e a due del 12 agosto 21.

Sul fronte ospedaliero sono adesso 853 i ricoverati, 11 in più rispetto al giorno precedente mentre in terapia intensiva sono 102, lo stesso numero di ricoverati rispetto a ieri.

Sul fronte del contagio nelle singole province la situazione è la seguente: Palermo 374, Catania 314, Messina 220, Siracusa 117, Ragusa 114, Trapani 25, Caltanissetta 92, Agrigento 90, Enna 63.