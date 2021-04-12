COVID: IN SICILIA ALTRI 1110 NUOVI POSITIVI E 20 MORTI
Sono 1.110 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 38.058 e il tasso di positività è del 2,9%
Le vittime nelle ultime 24 ore sono 20 e portano il totale a 5.058.
I guariti sono stati 352
Il numero degli attuali positivi è di 22.971 con un incremento di 780 rispetto a ieri; i guariti sono 331.
Negli ospedali i ricoverati sono 1.191 in regime ordinario 43 in piu' rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 174, 3 in piu rispetto a ieri.
DETTAGLIO PER PROVINCE
- Palermo: 57.971 (500 nuovi casi)
- Catania: 47.971 (191)
- Messina: 22.714 (121)
- Siracusa: 13.147 (162)
- Trapani: 11.963 (15)
- Ragusa: 10.191 (34)
- Caltanissetta: 9.268 (53)
- Agrigento: 9.014 (19)
- Enna: 5.358 (15)
DATI ITALIA
Sono 9.789 i nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore (15.746 i precedenti). Le vittime sono 358(erano 331 domenica). Sono i dati del ministero della Salute.
Sono 190.635 i tamponi effettuati, tra molecolari e antigenici, contro i precedenti 253.100. Riscende il tasso di positività al 5,1% (era 6,2% domenica).
Coronavirus, bollettino di oggi:
• 9.789 contagiati
• 358 morti
• 18.010 guariti
+8 terapie intensive | +78 ricoveri
190.635 tamponi
Tasso di positività: 5,1% (-1,1%)
13.125.458 dosi di vaccino somministrate in totale