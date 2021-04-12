COVID: IN SICILIA ALTRI 1110 NUOVI POSITIVI E 20 MORTI

Sono 1.110 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 38.058 e il tasso di positività è del 2,9%Le vittime nelle ultime 24 ore sono 20 e portano il totale a 5.058.I guariti sono stati 352Il numero degl...

Sono 1.110 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 38.058 e il tasso di positività è del 2,9%

Le vittime nelle ultime 24 ore sono 20 e portano il totale a 5.058.

I guariti sono stati 352

Il numero degli attuali positivi è di 22.971 con un incremento di 780 rispetto a ieri; i guariti sono 331.

Negli ospedali i ricoverati sono 1.191 in regime ordinario 43 in piu' rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 174, 3 in piu rispetto a ieri.

DETTAGLIO PER PROVINCE

Palermo: 57.971 (500 nuovi casi)

Catania: 47.971 (191)

Messina: 22.714 (121)

Siracusa: 13.147 (162)

Trapani: 11.963 (15)

Ragusa: 10.191 (34)

Caltanissetta: 9.268 (53)

Agrigento: 9.014 (19)

Enna: 5.358 (15)

DATI ITALIA

Sono 9.789 i nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore (15.746 i precedenti). Le vittime sono 358(erano 331 domenica). Sono i dati del ministero della Salute.

Sono 190.635 i tamponi effettuati, tra molecolari e antigenici, contro i precedenti 253.100. Riscende il tasso di positività al 5,1% (era 6,2% domenica).

Coronavirus, bollettino di oggi:

• 9.789 contagiati

• 358 morti

• 18.010 guariti

+8 terapie intensive | +78 ricoveri

190.635 tamponi

Tasso di positività: 5,1% (-1,1%)

13.125.458 dosi di vaccino somministrate in totale