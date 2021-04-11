COVID: IN SICILIA ALTRI 1120 NUOVI POSITIVI E 9 MORTI

Sono 1.120 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 26.541 tamponi processati, (ieri erano stati 1.229 su 26.229 tamponi processati). Il tasso di positività in Sicilia è salito a 6,8% (ieri 4,7%).L...

Sono 1.120 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 26.541 tamponi processati, (ieri erano stati 1.229 su 26.229 tamponi processati). Il tasso di positività in Sicilia è salito a 6,8% (ieri 4,7%).

Le vittime nelle ultime 24 ore sono 9 e portano il totale a 5.038 Il numero degli attuali positivi è di 22.971 con un incremento di 780 rispetto a ieri; i guariti sono 331.

Negli ospedali i ricoverati sono 1.148 in regime ordinario quattro in meno meno rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 171, 7 in piu rispetto a ieri.

Per quanto riguarda la distribuzione tra le province, Palermo registra 431 nuovi positivi, Catania 112, Messina 162, Siracusa 142, Trapani 65 Ragusa 64, Caltanissetta 49, Agrigento 66, Enna 29.

DATI ITALIA

Sono 15.746 i casi di contagio da Covid in Italia nelle ultime 24 ore, in calo rispetto ai 17.567 di sabato, ma con molti meno tamponi, 253.100 (-70mila).

Il tasso di positività sale al 6,2%.

Diminuiscono anche i decessi, 331 rispetto ai344del giorno prima, 114.254 da inizio pandemia.

Tornano a salire le terapie intensive, +27,e 175 nuovi ingressi. In calo di 316 unità i ricoveri ordinari. 15.486 nuovi guariti e -80 attualmente positivi.

Coronavirus, bollettino di oggi:

• 15.746 contagiati

• 331 morti

• 15.486 guariti

-3 terapie intensive | -403 ricoveri

253.100 tamponi

Tasso di positività: 6,2% (+0,7%)

12.920.208 dosi di vaccino somministrate in totale