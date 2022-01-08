COVID. IN SICILIA ALTRI 12.425 NUOVI CASI, AUMENTANO ANCORA I RICOVERI

Sono 12.425 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 45.921 tamponi processati in Sicilia. con una percentuale del 27,39%Il giorno precedente i nuovi positivi erano 9.248L'isola è all'ottavo po...

Sono 12.425 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 45.921 tamponi processati in Sicilia. con una percentuale del 27,39%

Il giorno precedente i nuovi positivi erano 9.248

L'isola è all'ottavo posto per contagi in Italia

Gli attuali positivi sono 99.551 con un aumento di 11.167 casi. Le vittime sono 24 e portano il totale dei decessi a 7.667

Sul fronte ospedaliero sono 1.187 ricoverati, con 49 casi in più rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 137, 2 casi in più rispetto a ieri.

Di seguito il totale da inizio epidemia e l’incremento giornaliero dei contagi nelle province:

Palermo 109.280 (+2.439)

Catania 108.514 (+2.737)

Messina 55.477 (+1.803)

Siracusa 35.906 (+1.472)

Trapani 30.365 (+897)

Ragusa 27.752 (+1.374)

Agrigento 27.137 (+647)

Caltanissetta 26.885 (+698)

Enna 15.085 (+358)

*La Regione Sicilia comunica che i decessi riportati oggi si riferiscono alle seguenti date: n. 7 il 07/01/22 – n. 10 il 06/01/22 – n. 6 il 05/01/22 – n. 1 il 21/12/21

DATI ITALIA

Sono 197.552 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 108.304. Le vittime sono invece 184, in calo rispetto a ieri, quando erano state 223. Sono 1.818.893 gli attualmente positivi al Covid in Italia, 144.822 in più rispetto a ieri. Dall’inizio della pandemia i casi totali sono 7.281.297 e i morti 138.881. I dimessi e i guariti sono invece 5.323.523, con un incremento di 52.529 rispetto a ieri. Sono 1.220.266 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 492.172. Il tasso di positività è al 16,2%, in calo rispetto al 22% di ieri. Sono 1.557 i pazienti in terapia intensiva, 58 in più in 24 ore nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 154. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 14.930, ovvero 339 in più rispetto a ieri.

Coronavirus, bollettino di oggi:

• 197.552 contagiati

• 184 morti

• 52.529 guariti

+58 terapie intensive | +339 ricoveri

1.220.266 tamponi

Tasso di positività: 16,2% (-5,8%)

114.503.583 dosi di vaccino somministrate in totale