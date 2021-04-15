COVID. IN SICILIA ALTRI 1450 NUOVI POSITIVI E 6 MORTI
Sono 1.450 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 30.427 tamponi processati, con una incidenza del 4.8 %. La Regione è di nuovo terza per numero di contagi giornalieri per il quarto giorno consecu...
Sono 1.450 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 30.427 tamponi processati, con una incidenza del 4.8 %. La Regione è di nuovo terza per numero di contagi giornalieri per il quarto giorno consecutivo.
Le vittime nelle ultime 24 ore sono state 6 e portano il totale a 5.107 Il numero degli attuali positivi è di 24.132 24.774 con un incremento di 642 rispetto a ieri. I guariti sono 2048, I guariti sono 802
Negli ospedali i ricoverati sono 1.218 in regime ordinario , 12 in meno rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 184, 1 in meno rispetto a ieri.
DATI PER PROVINCIA
- PALERMO 315
- CATANIA 475
- MESSINA 122
- SIRACUSA 165
- TRAPANI 99
- RAGUSA 40
- CALTANISSETTA 87
- AGRIGENTO 95
- ENNA 52
DATI ITALIA
Coronavirus, bollettino di oggi:
• 16.974 contagiati
• 380 morti
• 21.220 guariti
-73 terapie intensive | -782 ricoveri
319.633 tamponi
Tasso di positività: 5,3% (+0,5%)
14.047.722 dosi di vaccino somministrate in totale