COVID. IN SICILIA ALTRI 1450 NUOVI POSITIVI E 6 MORTI

Sono 1.450 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 30.427 tamponi processati, con una incidenza del 4.8 %. La Regione è di nuovo terza per numero di contagi giornalieri per il quarto giorno consecu...

Sono 1.450 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 30.427 tamponi processati, con una incidenza del 4.8 %. La Regione è di nuovo terza per numero di contagi giornalieri per il quarto giorno consecutivo.

Le vittime nelle ultime 24 ore sono state 6 e portano il totale a 5.107 Il numero degli attuali positivi è di 24.132 24.774 con un incremento di 642 rispetto a ieri. I guariti sono 2048, I guariti sono 802

Negli ospedali i ricoverati sono 1.218 in regime ordinario , 12 in meno rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 184, 1 in meno rispetto a ieri.

DATI PER PROVINCIA

PALERMO 315

CATANIA 475

MESSINA 122

SIRACUSA 165

TRAPANI 99

RAGUSA 40

CALTANISSETTA 87

AGRIGENTO 95

ENNA 52

DATI ITALIA

Coronavirus, bollettino di oggi:

• 16.974 contagiati

• 380 morti

• 21.220 guariti

-73 terapie intensive | -782 ricoveri

319.633 tamponi

Tasso di positività: 5,3% (+0,5%)

14.047.722 dosi di vaccino somministrate in totale