COVID. IN SICILIA ALTRI 1600 CASI E 9 MORTI. AUMENTANO ANCORA I RICOVERI

Sono 1600 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 11.243 tamponi processati nell'isola.

L'incidenza sale ancora

L'isola oggi è sempre prima per i nuovi contagi giornalieri in Italia.

Gli attuali positivi sono 28.489 con un aumento di altri 1.065 casi.

Nelle ultime 24 ore si registrano 9 nuove vittime (riferiscono ai seguenti giorni: n.1 al 30 agosto, n.1 al 29 agosto, n.7 al 28 agosto) ed il totale dei decessi sale a 6.323.

Sul fronte ospedaliero sono adesso 831 i ricoverati in regime ordinario, 25 in più rispetto a ieri mentre in terapia intensiva adesso sono 116 i ricoverati, 8 in più rispetto ad ieri.

Di seguito il totale da inizio epidemia e l’incremento giornaliero dei contagi nelle province:

Palermo: 78.948 (422)

Catania: 68.350 (399)

Messina: 30.682 (273)

Siracusa: 20.302 (90)

Ragusa: 18.193 (95)

Trapani: 17.609 (83)

Caltanissetta: 16.719 (133)

Agrigento: 16.128 (0)

Enna: 8.528 (105)

DATI ITALIA

Sono 4.257 i nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore (erano 5.959 domenica). I decessi sono 53 contro i precedenti 37. In salita il numero dei ricoveri ( 131) e le terapie intensive ( 23). I tamponi effettuati sono 109.803 a fronte dei 223.086 del giorno precedente, con un tasso di positività al 3,88% (domenica era il 2,7

Coronavirus, bollettino di oggi:

• 4.257 contagiati

• 53 morti

• 3.854 guariti

+23 terapie intensive | +131 ricoveri

109.803 tamponi

Tasso di positività: 3,9% (+1,2%)

77.323.138 dosi di vaccino somministrate in totale

DATI PATERNO'

Arriva dopo cinque giorni l'aggiornamento del bollettino da parte dell'amministrazione comunale relativi all'andamento del Covid-19 a Paternò, i dati raffrontati ai precedenti, evidenziano un netto miglioramento sulla situazione epidemiologica a Paternò

Nel consueto bollettino emesso oggi da parte dell'amministrazione comunale, si registra un aumento delle persone attualmente positivi che sale a 95 un aumento di ben 11 soggetti positivo al Covid rispetto al precedente bollettino emesso in data 25 agosto 2021

Dati negativi pure quelli sul numero delle persone ospedalizzate, i ricoverati nelle strutture ospedaliere che è di 2 soggetti, un soggetto in piu' ricoverato rispetto al dato del 25/08/2021

Aumenta pure il dato sulle persone in isolamento fiduciario per essere entrate a stretto contatto con persone che si sono poi rivelate positive al virus, che sale a 189 quindi +14 soggetti in piu' rispetto ai dati del precedente bollettino

POSITIVI 95 soggetti (+11) rispetto ad i dati del 25/08/2021

OSPEDALIZZATI 2 soggetti (+1) rispetto ad i dati del 25/08/2021

QUARANTENA 189 (+14 ) rispetto ad i dati del 25/08/2021

Raccomandiamo sempre il rispetto delle regole.

AGGIORNAMENTO #CORONAVIRUS 30/08/2021 ORE 15:35

Si comunica che i casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano essere allo stato attuale 95 di cui 2 ospedalizzati. I soggetti posti in isolamento domiciliare sono 189. I dati sono in continuo aggiornamento.