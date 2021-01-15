COVID: IN SICILIA ALTRI 1945 NUOVI POSITIVI E 39 MORTI

DATI PATERNO'I dati aggiornati comunicati da parte del comune sulla situazione epidemiologica Covid-19 in città, risultano essere allo stato attuale 282 i soggetti positivi di cui 17 ospedalizzati. I...

I dati aggiornati comunicati da parte del comune sulla situazione epidemiologica Covid-19 in città, risultano essere allo stato attuale 282 i soggetti positivi di cui 17 ospedalizzati. I soggetti posti in isolamento domiciliare sono 1644.

DATI SICILIA

Sono 1.945 i nuovi contagiati nelle ultime 24 ore sull’Isola. Questo porta il totale delle persone attualmente positive a Di questi 1.403 sono ricoverati con sintomi, 210 si trovano in terapia intensiva, mentre 43.432 sono posti in isolamento domiciliare.

Per quanto riguarda i decessi, sono 39; il che porta il numero complessivo di morti a 2.916 unità.

I tamponi eseguiti sono 24.005 nelle ultime 24 ore , con un totale che arriva a 1.367.989 . I guariti di oggi sono 1.726

Dall’inizio della pandemia, sono 117.336 le persone contagiate in Sicilia.

L’aumento del numero di tamponi è attribuibile al conteggio dei tamponi di tipo “rapido” in aggiunta a quelli “molecolari”.

DATI ITALIA

Coronavirus, bollettino di oggi:

• 16.146 contagiati

• 477 morti

• 18.979 guariti

-35 terapie intensive | -269 ricoveri

273.506 tamponi

Tasso di positività: 5,9% (-4,8%)

1.002.044 vaccinati totali

