COVID. IN SICILIA ALTRI 7.508 CONTAGI (1839 SONO A CATANIA) E 44 MORTI, RICOVERI IN CALO

Sono 7.508 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 43.258 tamponi processati in Sicilia; ieri erano 7.418.

Il tasso di positività sale al 17,3 % ieri era al 15,7%.

L'isola è al nono posto per contagi tra le regioni italiane.

Gli attuali positivi sono 207.815 con un aumento di 5.376 casi. I guariti sono 2.088 mentre le vittime sono 44 e portano il totale dei decessi a 8.157.

Sul fronte ospedaliero sono 1.573 ricoverati, con 14 casi in meno rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 160, dieci casi in meno rispetto a ieri.

Sul fronte del contagio nelle singole province Palermo registra 1.518 casi, Catania 1.839, Messina 945, Siracusa 808, Trapani 413, Ragusa 754, Caltanissetta 489, Agrigento 622, Enna, 120.

DATI ITALIA

Sono 171.263 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 22 gennaio 2022, secondo i dati e i numeri Covid - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 333 morti.

In calo i ricoveri, 19.442 con sintomi, 43 in meno da ieri, e 1.676 in terapia intensiva, 31 in meno da ieri. Da ieri sono 148.756 i nuovi guariti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 1.043.649 tamponi con un indice di positività al 16,5%.