Covid – In Sicilia dall’1 al 4 luglio tornano gli “Open days” con Pfizer e Moderna per fragili e over 60
A cura di Redazione
30 giugno 2021 08:31
Tornano gli "Open days" in tutti i punti vaccinali delle province siciliane. L'iniziativa, in partenza da giovedì 1 luglio fino a domenica 4 luglio, è rivolta ai soggetti fragili e a quelli di età pari o superiore a 60 anni che in questi quattro giorni potranno ricevere il vaccino Pfizer o Moderna senza prenotazione.
L'obiettivo è quello di sensibilizzare ulteriormente la popolazione, anche alla luce della diffusione delle varianti.
Lo comunica l'assessorato alla Salute della Regione siciliana.