COVID, IN SICILIA I NUMERI PEGGIORANO: NELL’ULTIMA SETTIMANA AUMENTANO I CASI, VACCINI AL 7,5%

In Sicilia nella settimana 14-20 aprile risulta in peggioramento l'indicatore relativo ai casi attualmente positivi per 100mila abitanti e si registra un aumento dei casi rispetto alla settimana precedente. Lo dice il report della fondazione Gimbe secondo cui ci sono 511 casi di positivi al covid ogni 100 mila abitanti (erano 506 la settimana precedente) con una variazione di nuovi casi del 2%.

Sono sotto soglia di saturazione i posti letto in area medica e terapia intensiva occupati da pazienti covid.

La percentuale di popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è pari al 7,5% - dice Gimbe - a cui aggiungere un ulteriore 8,7% solo con prima dose; la percentuale di over 80 che ha completato il ciclo vaccinale è pari al 39,7% a cui aggiungere un ulteriore 19,9% solo con prima dose; la percentuale di popolazione 70-79 anni che ha completato il ciclo vaccinale è pari al 9% a cui aggiungere un ulteriore 25,9% solo con prima dose; la percentuale di popolazione 60-69 anni che ha completato il ciclo vaccinale è pari al 1,9% a cui aggiungere un ulteriore 5,7% solo con prima dose.

