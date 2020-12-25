COVID, IN SICILIA LA CAMPAGNA VACCINALE PARTE IL 27 DICEMBRE CON LE PRIME DOSI

“Con il governo nazionale si e’ lavorato molto in queste giornate perche’ la vaccinazione potesse partire entro la fine dell’anno. Quella del 27 dicembre e’ una giornata simbolica non solo per l’Itali...

“Con il governo nazionale si e’ lavorato molto in queste giornate perche’ la vaccinazione potesse partire entro la fine dell’anno. Quella del 27 dicembre e’ una giornata simbolica non solo per l’Italia, ma per tutta l’Europa. Saranno alcune centinaia le prime dosi che arriveranno. Novemila in tutta Italia, poco piu’ 500 per la nostra regione e quindi ci sara’ la possibilita’ di dare l’avvio a un anno che sara’ quello delle vaccinazioni che e’ molto atteso dai cittadini che hanno un desiderio di ritorno alla normalita'”.

In attesa delle 685 dosi di vaccino destinate in questa prima fase alla Sicilia, che arriveranno entro domani all’aeroporto Boccadifalco di Palermo con un aereo della Protezione civile, è stato messo a punto il programma che scatterà alle 11.30 di domenica, al padiglione 24 dell’ospedale Civico dove sarà iniettata la prima dose del farmaco Biontech-Pfizer.Nella stessa giornata, alle 15.30, le vaccinazioni continueranno nella Rsa di via La Loggia, sempre a Palermo.

Il Civico, Villa Sofia-Cervello, il Policlinico Giaccone di Palermo e l’Asp territoriale sono stati scelti come punti per le vaccinazioni che proseguiranno fino al 30 e interesseranno personale sanitario dei medesimi ospedali, delle Asp siciliane, dei nosocomi Garibaldi e Cannizzaro di Catania, del Bonino Pulejo e del Papardo di Messina,del Buccheri La Ferla e dell’Ismett di Palermo, del Giglio di Cefalù. Le dosi disponibili per i vari soggetti che riceveranno il vaccino secondo il calendario stabilito, vanno, in ognuno dei quattro giorni, da 5 a 10 per struttura sanitaria.