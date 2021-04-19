COVID, IN SICILIA LO 0,43% DEGLI ALUNNI E LO 0,54% DEI DOCENTI ATTUALMENTE POSITIVI.

Nelle 778 scuole oggetto di rilevazione (94%) In Sicilia sono stati fatti tamponi a 658.291 alunni delle scuole dall'infanzia al secondo grado e sono risultati positivi in 2.839 lo 0,43%. Lo dice l'uf...

Nelle 778 scuole oggetto di rilevazione (94%) In Sicilia sono stati fatti tamponi a 658.291 alunni delle scuole dall'infanzia al secondo grado e sono risultati positivi in 2.839 lo 0,43%. Lo dice l'ufficio scolastico regionale.

Su 81.099 docenti 434 sono risultati positivi (0,54%). Su 20.717 impiegati Ata 101 sono risultati positivi (0,49%). Dal raffronto con la prima settimana di rilevazione, l'incidenza è passata dallo 0,33% dell'1 marzo all'attuale 0,54% per il personale docente e dallo 0,31% del 1 marzo marzo all'attuale 0,49% per il personale Ata.

Considerando l'intero periodo di osservazione, dal 19 novembre 2020 a oggi, l'incidenza degli alunni positivi al Covid-19 è sostanzialmente invariata (0,45%). In valore assoluto si riscontra, rispetto al 19 novembre 2020, un aumento pari a 25 alunni positivi in più per l'infanzia (+12%) e a 127 per la primaria (+14%) mentre invece si registra un decremento pari a 215 alunni per il I grado (-23%).

Anche per le scuole del II ciclo - dice l'ufficio regfionale - si riscontra un aumento dell'incidenza degli alunni positivi, attualmente pari allo 0,39%, sia rispetto all'ultima settimana di rilevazione, 22 marzo 2021, che rispetto alla prima settimana di rilevazione, 8 febbraio 2021, che mostrava un'incidenza pari allo 0,27%. Sono state vaccinate 71.832 unità di personale scolastico. (ANSA).