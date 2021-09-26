COVID: L'ARCIVESCOVO DI CATANIA MONSIGNOR GRISTINA È GUARITO, IL TAMPONE È RISULTATO NEGATIVO

Monsignor Salvatore Gristina, arcivescovo di Catania, è guarito dal Covid 19.Ieri pomeriggio l’Usca del distretto di Catania, dopo aver effettuato il tampone molecolare, ha comunicato all’arcivescovo...

Ieri pomeriggio l’Usca del distretto di Catania, dopo aver effettuato il tampone molecolare, ha comunicato all’arcivescovo Salvatore Gristina l’esito: negativo al Covid 19.

Vaccinato con doppia dose, era risultato positivo venerdì 10 settembre durante un corso di esercizi spirituali per sacerdoti e da quel giorno aveva osservato l'isolamento previsto in questi casi e si era sottoposto, in particolare, presso l'ospedale Cannizzaro, alla terapia degli anticorpi monoclonali effettuata dal Dott. Iacobello.

L'Arcivescovo, come sta scritto in una nota, ha ringraziato "il Signore, la Madonna, Sant'Agata e il Beato Card. Dusmet per la recuperata piena salute che gli permetterà di riprendere il ministero in questa stagione particolare per la Chiesa universale e per l'Arcidiocesi di Catania.

Monsignor Gristina ha espresso commossa gratitudine nei riguardi delle tante persone che gli sono state vicine con la preghiera, con la competenza professionale e con tanto affetto.

Egli stesso è vicino a tutte le persone ammalate, particolarmente quelle provate dal Covid 19, augurando pronta guarigione e invocando su di loro ogni benedizione del Signore".