COVID, L’INDICE RT NAZIONALE SCENDE ANCORA: È A 0.72. TUTTE LE REGIONI A BASSO RISCHIO

Continuano ad arrivare segnali confortanti per quanto riguardo la situazione Covid in Italia. L’indice Rt nazionale, infatti, scende ancora attestandosi a 0.72; la scorsa settimana era 0.78. Tutte le Regioni/Province autonome sono inoltre classificate a rischio basso e hanno tutte un Rt medio inferiore a 1.

I dati fanno riferimento al periodo 17-23 maggio. Nessuna Regione/Provincia autonoma supera inoltre la soglia critica di occupazione dei posti letto Covid in terapia intensiva o area medica. Il tasso di occupazione in terapia intensiva è sotto la soglia critica (15%), con una diminuzione nel numero di persone ricoverate che passa da 1.689 del 18 maggio a 1.323 del 25 maggio.

Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale scende ulteriormente al 14%. Il numero di persone ricoverate in queste aree passa da 11.539 del 18 maggio a 8.577 del 25.

Per la Sicilia non sembra ci siano molti dubbi dopo i 383 nuovi casi registrati nel bollettino di ieri che portano l’incidenza siciliana a quota 53 casi ogni 100 mila persone. Un dato in netto miglioramento se raffrontato ai 68 casi dello scorso 20 giugno, ma ancora sopra la soglia massima prevista dal decreto legge del 18 maggio.

Il provvedimento prevede che una regione possa automaticamente accedere alla zona bianca se si mantiene sotto i 50 positivi ogni 100 mila abitanti per tre settimane consecutive.

Salvo sorprese, dunque, la Sicilia dovrà aspettare fino al 21 giugno