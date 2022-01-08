COVID, MALATA DI CANCRO RESTA BLOCCATA LIPARI PERCHÉ NON HA IL GREEN PASS

Una donna di Lipari che ha il cancro non puo’ andare il 19 gennaio a Messina per una visita perche’ non e’ vaccinata e i trasporti, con le nuove disposizioni, sono vietati a chi non ha il super green...

Una donna di Lipari che ha il cancro non puo’ andare il 19 gennaio a Messina per una visita perche’ non e’ vaccinata e i trasporti, con le nuove disposizioni, sono vietati a chi non ha il super green pass. La 56enne, nativa di Pianoconte, ristoratrice con prodotti genuini della sua fattoria, e’ disperata.

“Nelle mie condizioni – dice la donna, sposata, due figlie – lo Stato mi nega di poter viaggiare sull’aliscafo. Questo e’ un grido d’aiuto alla politica e quindi allo Stato.

Da 14 mesi la mia vita e’ cambiata col cancro. Ho sentito le sofferenze piu’ atroci della chemioterapia, ho perso i miei adorati capelli, mi sono vista il corpo mutilato nel profondo per una donna. Ho fatto con sacrifici e sbattimenti per un mese e mezzo radioterapia viaggiando con il mare in tempesta”.

“Devo continuare il percorso ancora tanto lungo – puntualizza – e con la consapevolezza di non conoscere il finale.

Oggi lo Stato mi vieta di salire sull’unico mezzo a mia disposizione per raggiungere il luogo delle cure, solo perche’ non ho fatto il vaccino. Fino adesso non ho potuto farlo proprio per i disturbi chemioterapici pesanti”.

“Stato fai funzionare il mio ospedale – conclude – cosi’ mi curo a casa mia e non ho bisogno di usare i ‘tuoi mezzi’. Ricordati che le nostre sono piccole isole hanno esigenze diverse dalla terra ferma